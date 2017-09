Beuel. Normalerweise stellt Moderator Markus Schnurpfeil die kniffligen Fragen an die Mitspieler des „Schääl-Sick-Quiz'“. Nun wird er selbst zum Kandidat. Er tritt gegen andere Quizteilnehmer an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Markus Schnurpfeil, Moderator des Schääl-Sick-Quiz, stellt am 1. Oktober in der WDR–Sendung „Das Quiz für den Westen“ sein Wissen unter Beweis. Normalerweise stellt er die kniffligen Fragen an die Mitspieler des „Schääl-Sick-Quiz'“. Nun übernimmt er die Rolle des Quizkandidaten: Gemeinsam mit zwei Prominenten tritt er gegen eine andere Quizteilnehmerin und deren prominente Partner an.

Gefragt ist in der von Marco Schreyl moderierten Rate-Show vor allem Wissen über das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Bei ihren Recherchen zu interessanten Kandidaten für ihr TV-Quiz wurde die Redaktion des „Quiz für den Westen“ auf das Schääl-Sick-Quiz aufmerksam. Schnurpfeil: „Ich erhielt eine Anfrage, ob ich – gewissermaßen als Quiz-Fachmann – an diesem Quiz teilnehmen will.“ Dort kann er nun unter Beweis stellen, dass er auch als Ratefuchs eine gute Figur macht.

Seit mehr als fünf Jahren trifft sich eine wachsende Fangemeinde regelmäßig auf der rechten Bonner Rheinseite zum entspannten Kneipenquiz. Gesucht wird nach den richtigen Antworten auf mal clevere, mal schräge Fragen und Aufgaben. Stammlokal des Kneipenquiz ist die Bonneria Tapa Bar in Beuel.

Gewinner ist ein soziales Hilfsprojekt

Die Quizteilnehmer treten zwar in Rateteams zum Rätselwettbewerb gegeneinander an, aber Gewinner ist ein soziales Hilfsprojekt. Nicht das Siegerteam bekommt den aus der Startgebühr von fünf Euro pro Person gebildeten Jackpot, sondern dieser geht komplett als Spende an die Aktion Weihnachtslicht des Bonner General-Anzeigers, „eine regionale Hilfsaktion, die wir schon sehr lange unterstützen“, wie Gaby Wilke-Holtheide betont.

Inzwischen hat Laycom Media mit dem Schääl-Sick-Quiz auf diese Weise bereits mehrere tausend Euro auf das Konto der Aktion Weihnachtslicht überwiesen, die vor allem bedürftige Seniorinnen und Senioren in der Bundesstadt unterstützt. Das nächste Schääl-Sick-Quiz steigt Anfang Dezember. Aktuelle Informationen zum Quiz gibt es auf der neuen Internet-Homepage des Kneipenquiz'.

Hier erfahren Interessenten Wissenswertes rund um die Veranstaltung und die Spendenaktion. Unter anderem gibt es inwischen auch die Möglichkeit, das Schääl-Sick-Quiz beispielsweise für sein Unternehmen zur Weihnachtsfeier, zum Betriebsjubiläum oder zum Mitarbeiter-Event zu buchen.

Kontakt: Per Mail an kontakt@laycom.de oder unter 02 28/40 37 70.