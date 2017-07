Zu einem Brand ist es am Montag in Beuel gekommen.

Bonn. Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Sankt Augustiner Straße ist es am Montagnachmittag in Beuel gekommen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, die Linie 66 konnte zeitweise nicht fahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2017

Aufgrund eines Brandes in der Sankt Augustiner Straße/Ecke Rathausstraße in Bonn-Beuel kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Bonner Feuerwehr. Nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort brannte eine Elektroanlage im Erdgeschoss. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus musste die Feuerwehr insgesamt neun Personen mit der Drehleiter aus dem vierstöckigen Gebäude retten. Alle neun Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr konnte nach rund 30 Minuten den Brand im Erdgeschoss löschen. Die Sankt Augustiner Straße wurde während des Einsatzes in Richtung Innenstadt gesperrt. Auch der Bahnverkehr der Linie 66 war zeitweise unterbrochen, wie die Stadtwerke Bonn auf ihrem Twitterkanal mitteilten. Gegen 15.45 Uhr wurden die Straße und der Bahnverkehr wieder freigegeben.