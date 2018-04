Bundesweiter Großeinsatz

Bonn. Mehr als 100 Personen sind bei einer deutschlandweiten Razzia gegen Schleuser und Zwangsprostiution festgenommen worden. Auch in Beuel wurden zwei Gebäude durchsucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2018

Mit der größten Zugriffs- und Durchsuchuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei gehen Einsatzkräfte seit dem frühen Morgen bundesweit gegen das Organisierte Verbrechen vor. Wie Christian Große-Onnebrink, Pressesprecher der Bundespolizei, mitteilte, richtet sich der Einsatz gegen Zwangsprostitution, Ausbeutung und Schleuserkriminalität.

Auch in Beuel durchsuchen Einsatzkräfte ein Objekt an der Kreuzstraße. Rund 20 Bundespolizisten sind dort seit etwa 6 Uhr im Einsatz. Mehrere Mannschaftstransporter stehen um den Einsatzort, Straßen sind jedoch nicht gesperrt.

Drei Bewohner - zwei Männer und eine Frau - wurden nach der Durchsuchung in Gewahrsam genommen, so Große-Onnebrink. Festgenommen seien sie jedoch nicht, betont er. Sie werden nun dem "Identitätsverfahren zugeführt". Anschließend durchsuchte die Polizei noch ein zweites Haus an der Kreuzstraße. Dort wurden zwei weitere Frauen gefunden, so der Sprecher. Wie vor Ort zu erfahren war, sollen die Frauen aus Südamerika stammen.

Auf die Frage, ob neben den Gebäuden in Beuel noch weitere Objekte in Bonn durchsucht wurden, gab der Sprecher aus "einsatztaktischen Gründen" keine Auskunft.

Insgesamt sind bundesweit rund 1500 Beamte im Einsatz, 62 Bordelle und Wohnungen wurden durchsucht. Auch die GSG9 ist beteiligt. Nach Informationen der Polizei geht es bei der Razzia um die Zwangsprostitution von Thailänderinnen. Zum Kern der Gruppierung zählen der Polizei zufolge 17 Beschuldigte. Mehr als 100 Personen wurden insgesamt vorläufig festgenommen, sieben Haftbefehle wurden vollstreckt.

Hauptverdächtige sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft neben einer 59-jährigen aus Thailand auch ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte. Das Paar wohnt der Polizei zufolge in Siegen.

Die Gruppe soll Frauen und Transsexuelle mit gefälschten Visa nach Deutschland geschleust haben, damit diese im gesamten Bundesgebiet anschaffen gehen.

Nach Erkenntnissen der Ermittler müssen sie nahezu 100 Prozent ihres Arbeitslohns an den jeweiligen Betreiber des Massagestudios abführen, um so den Schleuserlohn abzuarbeiten. Dieser soll regelmäßig zwischen 16.000 und 36.000 Euro betragen haben. Der Ertrag der verfolgten Gruppierung dürfte demnach im siebenstelligen Bereich liegen. Seit Februar 2017 läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die Gruppe.

Das eingenommene Geld mussten die Opfer an ihre Peiniger abgeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart am Mittwoch sagte. 17 Hauptbeschuldigte stünden bundesweit im Fokus. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein.