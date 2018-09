Sieben Brandorte in Beuel

Feuerwehrleute haben einen Böschungsbrand an der Tapetenfabrik in Beuel gelöscht.

Beuel. An mehreren Stellen entlang der Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn kam es am Mittwoch zu Böschungsbränden. Alle Löschzüge der Bonner Feuerwehr und zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2018

Nach Angaben eines Sprechers der Bonner Feuerwehr gibt es derzeit Brände an sieben Stellen entlang der Bahnstrecke in Beuel. Der größte Brand befindet sich am Siebenmorgenweg in Vilich. Das Feuer soll gegen 13 Uhr ausgebrochen sein. Die Brände erstreckten sich allerdings nicht nur auf Bonner Gebiet. Von Köln-Porz bis nach Beuel gab es mehrere Böschungsbrände. Wie diese entstanden sind, ist derzeit unklar. Vermutlich wurden die Brände durch einen Zug ausgelöst.

Sämtliche Löschzüge der Bonner Feuerwehr, freiwillige Feuerwehren sowie zwei Hubschrauber waren auf Bonner Gebiet im Einsatz, um die Brände in den Griff zu bekommen.

Die Einsätze haben gravierende Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, ist die Zugstrecke zwischen Köln und Beuel komplett gesperrt. Betroffen sind der Regionalexpress 8 und die Regionalbahn 27.

Züge aus Richtung Mönchengladbach enden in Köln Messe/Deutz, Züge aus Richtung Koblenz enden und beginnen in Rhöndorf. Die Deutsche Bahn plant einen Ersatzverkehr mit sechs Bussen, die zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf pendeln.

Die S12, S13 und S19 aus Richtung Köln enden nach Angaben der Bahn am Flughafen Köln/Bonn, aus Richtung Hennef enden die Bahnen in Siegburg. Es kommt zu Ausfällen im Bahnverkehr.

Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar.

Weitere Berichterstattung folgt...