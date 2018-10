Bergung erst am Montag möglich

Bonn. Wegen des derzeitigen Niedrigwassers des Rheins wurden am Samstagmittag mehrere Blindgänger in dem Fluss entdeckt, die bisher unter der Wasseroberfläche verborgen lagen.

Von Michael Wrobel und Benjamin Westhoff, 20.10.2018

Gleich mehrere Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg wurden am Freitag und Samstag im Rheinbett entdeckt. Sie hatten bisher unentdeckt unter der Wasseroberfläche im Sand gesteckt. Erst durch das derzeitige Niedrigwasser des Rheins wurden sie nun gefunden, da sie zur Hälfte herausragten.

Zwei größere Bomben wurden am Samstag in Höhe der Schwarzrheindorfer Doppelkirche entdeckt. Das Ordnungsamt der Stadt Bonn sperrte daraufhin den Uferbereich ab. Eine der beiden Blindgänger, eine Phosphorbombe, konnte bereits kurz nach dem Fund geborgen werden. Die zweite Bombe, die einige Meter flussabwärts noch im Rheinbett steckt, will der Kampfmittelräumdienst erst am Montag mit Hilfe eines Spezialkranes aus dem Wasser ziehen. Eventuell muss während der Bergung der angrenzende Bereich evakuiert werden.

Zwar sei die Bombe mit ihrer Sprengkraft von 160 Kilogramm scharf, eine Gefahr gehe demnach jedoch derzeit nicht von dem Blindgänger aus. Die Rheinschifffahrt musste nicht eingestellt werden.

Bis zur Bergung am Montag wird der Fundort nun rund um die Uhr bewacht. So soll verhindert werden, dass sich Personen dem Blindgänger nähern. Laut einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten bereits mehrere Jugendliche mit Steinen nach dem Metallkörper geworfen. Auch dies solle durch die Bewachung nun verhindert werden.

Sechs Einsätze für Kampfmittelräumdienst am Rhein

Insgesamt sechs Blindgänger seien am Freitag und Samstag im Niedrigwasser führenden Rhein geborgen worden, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes dem General-Anzeiger. Der Kampfmittelräumdienst war entsprechend gleich mehrmals im Bonner Stadtgebiet im Einsatz.