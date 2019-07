Bereits im Juni zerkratzen Unbekannte 32 Autos in der Adrianstraße in Bonn-Oberkassel. (Symbolbild)

Oberkassel. Bereits im Juni zerkratzen Unbekannte 32 Autos in der Adrianstraße in Bonn-Oberkassel. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.07.2019

Bereits Ende Juni kam es zu einer Sachbeschädigung an insgesamt 32 Autos in Oberkassel. In der Adrianstraße zerkratzten Unbekannte die Fahrzeuge in der Nacht von Freitag, 29. Juni, auf Samstag, 30. Juni. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 ermittelt in der Sache und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.