Foto-Fahndung der Polizei

Beuel. Die Polizei hat ein Foto eines Mannes veröffentlicht, der Anfang Juli in einer Tankstelle in Beuel versucht haben soll mit einem gefälschten Geldschein eine Stange Zigaretten zu kaufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2017

Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, hatte der bislang unbekannte Mann am 09. Juli versucht, an einer Tankstelle in Beuel mit dem Falschgeld zu bezahlen. Der Kassierer habe den Betrugsverusch allerdings bemerkt, woraufhin der Unbekannte vom Gelände der Tankstelle flüchtete.

Eine Überwachungskamera hatte den Mann zuvor im Verkaufsraum aufgezeichnet. Die Polizei bittet jetzt darum, Hinweise auf die Identität des Mannes unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.