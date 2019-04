Mordkommission in Bonn-Holzlar

Bonn. Ein Mann soll in Bonn-Holzlar an der Alten Bonner Straße seine Ex-Freundin mutmaßlich in Tötungsabsicht angegriffen haben. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend, hat sich aber inzwischen freiwillig gestellt. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Im Bonner Stadtteil Holzlar soll am Montagmorgen ein Mann seiner Ex-Partnerin aufgelauert und sie vor ihrem Haus attackiert haben. Zeugen zufolge soll er versucht haben, sie mit dem Auto zu überfahren, und sie anschließend noch auf andere Weise attackiert haben. Aussagen, es sei ein Messer im Spiel gewesen, konnten bislang weder bestätigt noch verneint werden. Fest steht, dass die Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Ob es dem Mann gelang, die Frau mit dem Auto zu erfassen, ist bislang noch unklar.

Der Tatverdächtige befand sich anschließend auf der Flucht, nach ihm wurde mit Hochdruck gefahndet. Am Mittag stellte er sich freiwillig auf einer Polizeiwache und wurde festgenommen. Rund 100 Beamte der Polizei aus Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz. Es wurde eine Mordkommission gegründet, vor Ort werden aktuell weiterhin Spuren gesichert. Der Tatverdächtige wird vernommen und Zeugen werden angehört.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten dem GA vor Ort berichtete, war die Polizei im Herbst 2018 wegen häuslicher Gewalt zu dem Haus in Holzlar gerufen worden. Gegen den 48-jährigen Mann soll ein Kontaktverbot zu seiner früheren Partnerin verhängt worden sein. "Es gab bis zum heutigen Tag Schutzmaßnahmen der Polizei hier vor dem Haus", sagte Scholten weiter. Polizeibeamte fuhren in festgelegten Zeiträumen vor dem Haus der 33-Jährigen Streife, weil befürchtet wurde, dass ihr Ex-Freund dort auftauchen könnte.

Der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender konnte auf GA-Anfrage zum Tathergang noch keine genaueren Angaben machen. "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass es gegen 9 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben hat", sagte Faßbender.

Weitere Berichterstattung folgt.