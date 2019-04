Polizei ermittelt in Bonn-Holzlar

Bonn. Ein Mann hat in Bonn-Holzlar an der Alten Bonner Straße seine Ehefrau mutmaßlich in Tötungsabsicht überfahren und befindet sich aktuell auf der Flucht vor der Polizei. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Mann, der im Bonner Stadtteil Holzlar nach Zeugenangaben seine Ehefrau mit dem Auto überfahren haben soll. Das bestätigte die Polizei dem GA vor Ort. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der Mann flüchtete. Vor Ort an der Alten Bonner Straße werden am Tatfahrzeug Spuren gesichert.

Der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender bestätigte dem GA auf Anfrage, dass polizeiliche Fahndungsmaßnahmen laufen. Eine öffentliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen gebe es aber bislang nicht. Auch zum Tathergang könne er noch keine genaueren Angaben machen. "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass es gegen 9 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben hat", sagte Faßbender.

Weitere Berichterstattung folgt.