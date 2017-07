Brauchtum im Rheinland

Vilich-Müldorf. In Vilich-Müldorf wurden am Samstagnachmittag Jessica I. und Christian I. vom stellvertretenden Bezirksbürgermeister Ralf Laubenthal gekrönt.

Von Leif Kubik, 03.07.2017

„Wir wollen unser Maipaar traditionell am ersten Juli krönen!“ Der Rheinländer hat ja ein ganz eigenes Traditionsverständnis und das lässt sich kaum besser veranschaulichen, als am Beispiel von Peter Herres’ Ankündigung: Weil das Mitfeiern bei den anderen Junggesellenvereinen sonst schwierig geworden wäre, hatten die Mitglieder des am Samstag auf den Tag genau ein Jahr alten Junggesellenvereins Vilich-Müldorf beschlossen, mit ihrer eigenen Maifeier bis Juli zu warten und aus der Not nicht nur eine Tugend, sondern kurzerhand auch eine vorweggenommene Tradition zu machen.

„Wenn ich mich nicht täusche, haben wir heute in einem Jahr die Anzahl unserer Mitglieder verdoppelt“, hatte Herres anlässlich der Gründung vor einem Jahr spekuliert. Punktlandung, denn von 17 auf heute 35 Mitglieder ist der Verein inzwischen angewachsen: Und weil sich Tradition auch im Rheinland nicht nur auf die Zukunft bezieht, haben sich die Vilich-Müldorfer Junggesellen auch einiger älterer Bräuche angenommen: Zum ersten Mal seit bestimmt sieben Jahren stehe wieder ein Maibaum vor der Mühlenbachhalle, so Herres.

Und die große Eierkrone sei die nunmehr fünfte im rechtsrheinischen Bonn neben denen in Niederholtorf, Hoholz, Ramersdorf und Küdinghoven. 2.700 Eier hatten die Bewohner des Ortsteils dazu gesammelt und im Rahmen eines großen „Eierfests“ noch im Wonnemonat selber ausgeblasen und zu einem wahren Schmuckstück zusammengefügt: Ohne große Vorkenntnisse, mit viel Entusiasmus und eine gewissen Blauäugigkeit, wie Herres hervorhebt.

Was Christian Faber ohne die Wiederbelebung des alten Brauchtums gemacht hätte weiß er nicht wirklich zu sagen: „Ich wollte schon immer Maikönig werden und als wir den Verein wiedergegründet haben, stand für mich sofort fest, dass ich auf Jessica steigern würde, so der 25-jährige Anlagenmechaniker.

Weil es dann auch das höchste Gebot abgab und seine Partnerin Jessica Kirschbaum seinen Plänen alles andere als abgeneigt war, durften sich die beiden dann am Samstag darüber freuen, nach einem leicht verregneten Umzug durch den Ort vom stellvertretenden Bezirksbürgermeister Ralf Laubenthal als wohl spätestes Maipaar im Rheinland gekrönt zu werden. Die frischgebackene Maikönigin hatte übrigens gleich doppelten Anlass zur Freude: Am Vortag hatte die 22-Jährige ihre Ausbildung als Erzieherin erfolgreich abgeschlossen.

Drei Vilich-Müldorfer „Jungs“ – neben Herres waren das Michael Faber und Claus Schwarz – wollten eine alte Tradition wieder neu beleben und gründeten im vergangenen Sommer mit 14 Mitstreitern den neuen „alten“ Verein: „Bis 2012 gab es hier im Ort schon einen Junggesellenverein“, erinnert sich Herres. Der habe sich aber wohl mangels Motivation nach einem Diebstahl der Kasse aufgelöst. Bei der Neugründung vereinten die Initiatoren die Wiederbelebung des Junggesellenvereins mit einer alten Tradition: „Die sogenannte Männer-Reih ist für die verheirateten Mitglieder gedacht. Die können dann weiterhin die Arbeit des Vereins unterstützen“, so Herres.

Besonders hervorzuheben sei, dass das anders als bei vielen anderen Dorfgemeinschaften innerhalb des selben Vereins geschehe. Das sei auch der Tatsache geschuldet, dass nur etwa die Hälfte der Gründungsmitglieder aus Junggesellen bestehe: Auch er ich sei schließlich keiner mehr, so der 52-Jährige.