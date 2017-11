LIMPERICH. Peter Kohlgraf war vier Jahre Seelsorger am Kardinal-Frings-Gymnasium. Ende August wurde er als Mainzer Bischof geweiht. Nun kehrte er an das Gymnasium zurück.

Von Leif Kubik, 11.11.2017

Bei einem solch wichtigen Ereignis durften die „Medien“ natürlich nicht fehlen: Der Ende August geweihte Mainzer Bischof Peter Kohlgraf besuchte am Freitagmorgen seine alte Wirkungsstätte als Schulseelsorger am Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) und mehrere Schüler dokumentierten das Geschehen mit Kamera, Fotoapparat oder Mikrofon. Oscar Kafsack und Salvatore Rapisarda nutzten die Gelegenheit, den bekannten Geistlichen für das Schulradio „Frings on Air“ zu interviewen. Ob die Kirche denn auch in seinen Augen Fehler mache, und ob er glaube, dass in den nächsten 20 Jahren auch Frauen Priester werden könnten, wollten die beiden 14-Jährigen vom Nachfolger des bekannten Karl Kardinal Lehmann auf dem Mainzer Bischofsstuhl wissen.

Rund zehn Jahre wirkte Kohlgraf in Bonn, unter anderem als Schulseelsorger und Religionslehrer an Bonner Gymnasien sowie als Beichtvater am Bonner Münster. Von 1999 bis 2003 war er auch am KFG tätig. Seine Nachfolge trat Andreas Haermeyer an, der seither als Seelsorger am Kardinal-Frings- und zugleich auch am Clara-Fey-Gymnasium in Godesberg tätig ist. Für ihn sei es ein Stellenwechsel, wie jeder andere gewesen, erklärt Haermeyer. Er freue sich aber, dass ihm Kohlgraf ein so gut bestelltes Haus übergeben habe.

Peter Kohlgraf promovierte in Bonn

Kohlgraf hatte seine Bonner Zeit auch genutzt, um in der Bundesstadt zu promovieren, bevor er sich später in Münster habilitierte. Der frisch gebackene Bischof feierte mit den Schülern und Lehrern des KFG eine Messe in der Heilig-Kreuz-Kirche, bevor er anschließend das Gymnasium besuchte. Dort hatten ehemalige Weggefährten, aber auch die übrigen Mitglieder des Kollegiums und sein Nachfolger Gelegenheit, sich im Rahmen eines Stehempfangs mit dem Bischof auszutauschen. Besonders freue er sich auch über die Unterstützung seiner Arbeit durch die KFG-Schüler, so Kohlgraf. Die hatten dem Bischof im Anschluss an die Messe einen Scheck über 2000 Euro für die Flüchtlingshilfe in Mainz überreicht. Das Geld stammt aus der Aktion „KFG hilft“. Die Schüler hatten es an einem sogenannten „Schularbeitstag“ mit verschiedenen Projekten wie dem Verkauf von Kuchen, durch Musizieren oder mit Autowaschen erarbeitet.

Kohlgraf war bereits am 18. April von Papst Franziskus zum neuen Bischof von Mainz ernannt worden, bevor er am 27. August im Dom der alten Kaiserstadt seine Bischofsweihe empfing. Beim anschließenden Fest hatte auch das Orchester des Kardinal-Frings-Gymnasiums gespielt. Damals hatte Kohlgraf einen Gegenbesuch angekündigt.

Die Antworten, die Kafsack und Rapisarda auf ihre Fragen erhielten, bleiben übrigens nicht allein den KFG-Schülern vorbehalten. Am Sonntag, 10. Dezember, wird das Interview nämlich um halb neun abends auch auf Radio Bonn/Rhein-Sieg zu hören sein.