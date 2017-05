Gewerbegemeinschaft

Maikäferfest in Oberkassel - Clown Tinta (Renate Dohm)bringt die Besucher zum Lachen

Oberkassel. Die Geschäftsleute in Beuels südlichem Ortsteil organisieren ein buntes Fest mit allerlei Attraktionen. Sogar Stadtführungen wurden angeboten, bei denen interessante Details im Dorf gezeigt wurden.

Von Leif Kubik, 22.05.2017

Klaus Schneider lebt gefährlich: Um ein Haar wäre der Kassierer der Handballspielgemeinschaft Geislar-Oberkassel von einer Mutter samt Kinderwagen überfahren worden, als er dafür sorgte, dass Nilay freies Feld für ihren Wurf auf das Tor hatte. Den gesamten Samstag über waren wieder Tausende Besucher zum Maikäferfest nach Oberkassel gekommen, und der Stand des Sportvereins war mit dem Handballtor, auf das Kinder und Jugendliche Probewürfe quer über die gesperrte Königswinterer Straße üben konnten, eine der Hauptattraktionen. „Im nächsten Jahr bemühen wir uns aber um einen weniger verkehrsreichen Standort“, kommentierte Schneider den kleinen Beinaheunfall.

Danebenzuwerfen schaffte wohl selbst der Unbegabteste nicht – zu dicht beieinander waren Abwurfpunkt und Tor: „Einen Lattentreffer hatten wir aber tatsächlich schon“, erzählte Schneider schmunzelnd. Nilay wäre das aber kaum passiert, denn die Neunjährige, die mit ihrer Mutter Nicola Berge und Freundin Ella zum Maikäferfest gekommen war, zeigte nicht nur Talent, sondern auch Begeisterung für die neu entdeckte Sportart: „Das will ich unbedingt mal richtig ausprobieren, und ich hoffe, dass Ella mitkommt“, erzählte sie strahlend, nachdem der Ball wiederholt mitten im Zentrum des Tores gelandet war.

Clown Tinta unterwegs

Neben sportlichen Aktionen zogen aber auch die zahlreichen kulinarischen oder sonstigen Attraktionen die Besucher bei bestem Frühlingswetter an: Direkt zu Anfang der Festmeile freute sich Andreas über eine „Clown-Sprechstunde“. Tinta, die – wenn sie die rote Pappnase ablegt – Renate Dohm heißt und von Beruf Sozialpädagogin ist, wollte nicht nur den Passanten vor dem Stand der „Künstler in Medizin und Pflege“ ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Das gemeinnützige Unternehmen schickt regelmäßig Klinikclowns, Erzähler und Musiker in Kinderheime, Seniorenhäuser, Hospize oder Behinderteneinrichtungen, wo die professionellen Künstler mit Humor, Musik und Einfühlungsvermögen für Freude sorgen sollen.

Oberkassel ist nicht Köln oder Berlin, und so könnte man die Idee einer „Stadtführung“ durchaus für etwas verwegen halten: Nicht so jedoch Sebastian Freistedt vom Heimatverein. Die jeweils 20 Teilnehmer, die er bei zwei Rundgängen mit vielen unbekannten Details des Ortes vertraut machte, zeigten, dass er sich nicht täuschte.

Ein ganz eigenes Maikäferfest konnte erleben, wer knapp vor dem Ende der Festmeile durch die Räume der Kita Taubenschlag auf das Außengelände der Einrichtung gelangte: In der als Elterninitiative geführten Kita konnten Väter und Mütter ab Mittag mit ihrem Nachwuchs Bumerangs, Buttons oder andere Dinge basteln oder sich über das Theaterstück „Ritter Rost und der Schrottkönig“ freuen.