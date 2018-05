Beuel. Schüler der Integrierten Gesamtschule Beuel haben zum Beginn des Mais eine Aktion zum Thema sexuelle Vielfalt präsentiert. Der Maibaum der Schule trägt eine besondere Botschaft.

Von Rainer Schmidt, 03.05.2018

Eine ungewöhnliche Maibaumaktion präsentierten Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Beuel: einen Maibaum gegen Rassismus. Die IGS hat sich auf die Fahne geschrieben, eine „Schule ohne Rassismus“ zu sein. „Das bedeutet für uns nicht nur keine Probleme mit Religion, Herkunft oder Hautfarbe zu haben, sondern eine Schule ohne Rassismus ist für uns eine Schule mit Akzeptanz“, erklärt Thea Port Le Roi von der Schülervertretung (SV). Im letzten Jahr war der Baum mit allen Vornamen der Schüler geschmückt und im Jahr davor mit Willkommensgrüßen in verschiedensten Sprachen. Dieses Jahr, im dritten Jahr der Maibaumaktion, geht es um das Thema „Sexuelle Vielfalt“.

„Thematisch gestaltet wurde die Aktion von der SV“, erklärt Schulsprecher Anton May, um schmunzelnd hinterherzuschicken: „Schüler können das auch alleine.“ Auf Schildern werden die Begriffe heterosexuell, homosexuell, bisexuell, transsexuell und pansexuell erklärt, um zu zeigen, dass Liebe sehr vielseitig sein kann. Mit dem Spruch „Liebe ist für alle da“ werden die Schüler der IGS zu mehr Toleranz und Akzeptanz für alle Arten der Liebe aufgerufen. „Das Thema ist in der Schülerschaft sehr relevant“, sagt Anna Benning von der SV, „denn wir sind alle in der Pubertät und erste Erfahrungen werden in der Schulzeit gemacht.“

Handbemale Herzen

Der Maibaum ist mit handbemalten Herzen geschmückt, die in den Farben der verschiedenen Flaggen der unterschiedlichen Sexualitäten gestaltet sind. Vor allem wenn es um das Thema „anders sein“ geht, mache das vielen Jugendlichen Angst, erklären die Vertreter der SV. „Liebe ist für alle da“ soll also nicht nur ein Aufruf zu mehr Akzeptanz sein, sondern auch eine Ansage an jeden, der gerade in einer schwierigen Phase steckt. „Es gibt mehr als eine Art der Liebe“, erklären die SV-Mitglieder, „und das ist auch gut so.“ Nicht umsonst laute das Motto der Schule „In Gemeinschaft stark“, denn die IGS mache sich gemeinsam stark für alle. Passend zu dieser Aktion haben die SV-Vertreter den Song „Same Love“ des Musikerduos Macklemore & Ryan Lewis ausgesucht und bei der Präsentation des Maibaums den Mitschülern vorgespielt.

Der Baum bleibt nicht nur im Mai geschmückt, sondern viele Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. „Wir haben alles gut laminiert“, erklären die Schülervertreter. Einige bunte Bänder in diesem Mai zeugen noch vom Schmuck aus dem letzten Jahr. „Alle gehen hier täglich vorbei und sie sollen immer wieder an die Aktion erinnert werden“, ist Anna Benning überzeugt.