Proklamation in Beuel

27.01.2017 Beuel. Luisa I. kündigte schon mal jetzt an, dass sie alle Zeughäuser der Region rocken will. Gemeinsam mit ihren Wäscherinnen Jacqueline Schillo und Romina Markmann will sie in der Fastelovendszick in Beuel für Ramba Zamba in den Straßen und Jässchen sorgen.

Ihre braunen Augen funkeln. Sie strahlt vor Glück. Dann bricht die Freude aus ihr heraus: „Ich kann euch sagen, mein Herzchen pocht gerade bis zum Hals. Ich und auch alle ehemaligen und aktuellen Prinzessinnen hier im Brückenforum können euch sagen, es gibt kein aufregenderes und schöneres Gefühl, als wenn es dann endlich losgeht und die dicke Trumm der Stadtsoldaten ertönt.“

Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der sie kurz vorher noch vollmundig proklamiert hatte, kündigte für Weiberdonnerstag einen heißen Tanz an: „Geben Sie mir lieber jetzt schon mal den Rathausschlüssel, dann ersparen Sie sich viel Ärger und vor allem eine erneute Niederlage gegen die Frauen. Sollten Sie und Bezirksbürgermeister Guido Déus nicht vorher kapitulieren, dann werden wir Euch mit dem altbekannten Jahrmarktsspiel „Hau den Déus“ und „Hau den Ashok“ aus dem Rathaus vertreiben.

Die Chance der Rathausverteidiger sieht 2017 noch schlechter als sonst aus: Hinter Luisa I. steht eine knatschverdötschte Karnevalsfamilie – allen voran Mutter Hildegard. Ihre beiden Schwestern sind in dieser Session besonders närrisch: Katja II. ist Prinzessin im Bockerother Dreigestirn, und Schwester Linda begleitet Katja als Adjutantin. Aber damit nicht genug: Hinter Luisa stehen die kampferprobte Obermöhn Ina Harder, das Alte Beueler Damenkomitee und Bonna Patty I. (Burgunder), selbst Mitglied in diesem Damenkomitee und ehemalige Wäscherprinzessin (2003). Will heißen: Die Rathausverteidiger werden es mit einem schlagfertigen Team aus Power-Prinzessinnen zu tun bekommen.

Elf der insgesamt 19 Beueler Damenkomitees waren am Freitag mit sehenswerten Programmpunkten auf der Bühne vertreten. Einige Beispiele: „Ne fussisch Kraat“ alias Lara Mohn bot einen herrlichen Büttenvortrag mit Gesang. Lara erinnerte viele im Publikum an Carolin Kebekus. Auch der Endkampf um die deutsche Catch-Meisterschaft war ein echter Knaller. Frauen des Damenkomitees von Sankt Paulus mimten den OB, Guido Déus und die Obermöhn im Schlagabtausch. Sieger? Na klar: Die Obermöhn lag letztlich oben.

Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, war die Verabschiedung von Ex-Wäscherprinzessin Tessa I. (Steimel). Sie war ein liebreizender Garant für eine kurzweilige Session, stand voll und ganz hinter den Idealen der Beueler Weiberfastnacht – und dafür gab es einen lang anhaltenden Applaus vom Publikum. Kurz vor Mitternacht war das fünfstündige, selbst gemachte Programm dann am Ende. Zum Finale zogen noch einmal alle Komitees auf die Narrenbühne und sangen gemeinsam die Beueler Hymne „In Beuel da fladdere de Botze“. „Die Schääl Sick darf sich auf eine schwungvolle Session freuen“, versprach die Mutter der Kompanie, Obermöhn Ina Harder. (Holger Willcke)