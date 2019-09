Bonn. Ein 40-Tonner ist am Freitagmittag auf der Oberkasseler Straße bei Niederholtorf in einer Baustelle umgekippt. Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2019

Auf der Oberkasseler Straße bei Niederholtorf ist am Freitagvormittag gegen 13 Uhr ein Lkw in einer Baustelle umgekippt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, ist der 40-Tonner auf dem Fahrstreifen in Richtung Pützchens Chaussee in einer Kurve etwa 70 Meter vor der Straßeneinmündung nach rechts in den Graben gerutscht und dann in den Hang hinein gekippt. Dort blockiert er seitdem die Fahrbahn.

Bevor der 40-Tonner aufgerichtet werden kann, muss zuerst noch der Anhänger geleert werden. Dieses würde etwa eine Stunde dauern, teilte die Polizei gegen 15 Uhr mit. Was der Lkw geladen hat, ist noch nicht bekannt.

Derzeit wird der Straßenverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt und die Linksabbiegerspur der Oberkasseler Straße auf die Pützchens Chaussee ist frei. Laut Verkehrslage muss mit längerer Wartezeit gerechnet werden.

