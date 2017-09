Eine Stadtbahn der Linie 66 am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn.

Beuel. In der Adelheidisstraße in Beuel steckte ein Auto im Gleisbereich fest. Dadurch kommt es zu Unregelmäßigkeiten im Fahrbetrieb der Linie 66. Das melden die Bonner Stadtwerke via Twitter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

Die Bonner Stadtwerke warnen aktuell über Twitter vor Unregelmäßigkeiten im Bahnverkehr der Linie 66. In der Adelheidisstraße hat ein Auto im Gleisbereich festgesteckt. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben, es kommt allerdings weiterhin zu Verspätungen.

***SWB-Info*** Streckentrennung aufgehoben - die Strecke ist für die Linie 66 wieder frei ! Es wird noch zu Verspätungen kommen. bw (17:28) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 16. September 2017

***SWB-Info*** Pkw im Gleisbereich Adelheidisstraße. Es kommt zu Unregelmäßigkeiten auf der Linie 66. bw (17:05) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 16. September 2017

