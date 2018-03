Lebkuchen im Regen

Beuel. Beim Familientag auf der Beueler Osterkirmes blieben viele Fahrgeschäfte leer. Bis Ostermontag fahren die Karussells noch. Die Schausteller nehmen es aber gelassen.

Von Stefan Hermes, 31.03.2018

„Das war ganz toll, die haben uns sogar die Sitze trocken gewischt“, freute sich die Beueler Familie Marion und Jan-Philipp Buchheister, die sich mit ihren Kindern Charlotte (7) und Jan-Paul (9) nicht davon abschrecken ließen, dass der Familientag auf der Osterkirmes in das sprichwörtliche Wasser zu fallen drohte. Bis auf wenige besetzte, weil im Trockenen fahrende Autoscooter, blieben die Fahrgeschäfte fast leer.

Doch für die Buchheisters gehört es schon seit einigen Jahren zur Tradition, über Ostern die Kirmes am Rheinufer mit Freunden aus Regensburg zu besuchen. „Den Kindern ist das Wetter vollkommen egal. Die haben ihr Taschengeld für den heutigen Tag gespart, und jetzt wird es ausgegeben“, sagte Marion Buchheister, der das feucht-kühle Wetter ebenso wenig auszumachen schien.

„Dass es im April mal regnet, ist doch normal“, sagte Schausteller Peter Barth mit rheinischer Gelassenheit. Er organisiert mit August Kipp und der Bonner Veranstaltungs-Arge die Osterkirmes. „Die Kälte beim Blumenfest vor einer Woche war viel schlimmer. Und der Auftakt zur Osterkirmes war doch schon prima“, so Barth. Es sei selbstverständlich, dass die 18-jährige Kimberly Jansen an der Kasse des Kipp’schen Autoscooters sitze. Ihre Familie stammt aus Bergheim und betreibt einen Break-Dancer. Ein ähnlich turbulentes Karussell, wie es auch auf der Osterkirmes den Abschluss vor dem Chinaschiff bildet.

Wie es scheint – sie nennt August Kipp ihren Schwiegervater – könnte sie mit Karl-Heinz Kipp dafür sorgen, dass es auch noch eine siebte Generation der Schaustellerfamilie geben wird. Ebenso betreibt Elisabeth Schaak (42) schon in sechster Nachfolge das Entenangeln. „Keine Ahnung, wie viele Enten hier im Kreis schwimmen“, sagte Schaak, „aber, dass sie das auf diese Weise schon seit mindestens 30 Jahren tun, da bin ich mir sicher.“ Sie liebt ihren Beruf und kann sich kaum vorstellen, etwas anderes zu tun. Und das Wetter nimmt sie so, wie es kommt.

Überraschend tauchte aus dem Regen Kerstin Bradtke mit Finja (10) und Anja (6) auf und wollte 22 Enten für sieben Euro angeln. Am Familientag sind es zwei mehr als üblich. So, wie auch die Fahrgeschäfte dann meist um einen Euro reduziert sind. Für Vater Holger, der an diesem Tag noch arbeiten muss, bringt Kerstin traditionsgemäß ein Lebkuchenherz mit. Die Aufschrift: „Lass uns kuscheln!“

Die Osterkirmes ist noch Ostersamstag und -sonntag von 11 bis 22 Uhr und Ostermontag bis 20 Uhr geöffnet, danach werden die Fahrgeschäfte sofort abgebaut.