Dübel, Sekt und gute Ratschläge

Beuel. 60 selbstbewusste Frauen lassen sich in Beuel in die Freuden des Heimwerkens einführen und wissen jetzt, wie man zum Beispiel Laminat verlegt.

Von Ines Bresler, 24.06.2017

Warm ist es am Donnerstagabend. Doch in der Gartenabteilung des Beueler Hellweg-Baumarkts sorgen Ventilatoren für ein wenig Abkühlung. Bierbänke sind aufgebaut inmitten von Campingauflagen, Sprühgeräten und Topfpflanzen. Hier finden sich nach und nach 60 Frauen ein, um bei der „Ladies Night“ an einem der Heimwerker-Workshops teilzunehmen. Heute Abend werden sie die Auswahl haben zwischen den Themen „Der richtige Dübel“, „Anwendung von Elektrogeräten“, „Wandgestaltung mit Farbe“, „Gartentechnik und Düngen“ oder „Laminat verlegen“.

„Wir nehmen heute schon am vierten Workshop teil“, erklärt Beatrix Wendel, die mit drei Freundinnen gekommen ist. „Es sind interessante Veranstaltungen und für uns ist es schön zu lernen, wie man Sachen selber macht.“ Bei der Ladies Night traue man sich, Fragen zu stellen. „Die Leiter der Workshops sind auch nicht herablassend, sondern lassen uns erst einmal machen“, ergänzt Claudia Pahl.

Frauen sind verständiger

Um kurz nach acht ertönt der Song „Ladies‘ Night“ aus den Boxen in der Gartenabteilung. Der Moderator „Hellweg Hotte“ Horst Renner begrüßt die Damen und macht kleine Witzchen, um die Stimmung aufzulockern. Dann erläutert er das Programm. Die Workshops, zu denen die Frauen sich im Vorhinein angemeldet haben, dauern zweimal 45 Minuten; zwischendurch ist eine Pause zum Essen eingeplant. „Es macht Spaß, mit Frauen zu arbeiten“, findet Horst Renner. „Männer wissen Sachen oft besser und können so die Gruppe auseinandertreiben. Frauen sind da verständiger.“

Nach der kurzen Einführung gehen die Frauen in Gruppen dem jeweiligen Workshop-Leiter hinterher. Alles, was sie brauchen, haben die Baumarkt-Mitarbeiter im Laufe des Tages aufgebaut. „Die Veranstaltung setzt schon einiges an Arbeit voraus. Wir haben heute Morgen um sieben Uhr mit dem Aufbau angefangen. Und wir müssen morgen natürlich alles wieder abbauen“, schildert der stellvertretende Marktleiter Antonia Raimondo. Doch die Arbeit lohne sich, denn Raimondo und seinen Mitarbeitern gehe es darum, Know-how zu vermitteln: „Damit jemand am Ende in der Lage ist, den richtigen Dübel für die Wand zu wählen. Oder zu wissen, was man zum Verlegen von Laminat braucht.“

Gegen Ende des Abends sind die Damen etwas erschöpft, aber mit der Gesamtsituation zufrieden. „Es hat ein Wandel stattgefunden“, findet Maud Peters. „Heute zeigt man auch seinem Sohn, wie man Hemden bügelt, damit er später nicht auf seine Freundin angewiesen ist. Und seiner Tochter nicht nur wie ein Auto fährt, sondern auch, wie das Öl gewechselt wird.“

Und Claudia Pahl pflichtet ihr bei: „Was das Handwerken betrifft, sind Frauen heute selbstbewusster als früher.“