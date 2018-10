Festnahme in Beuel

Bonn-Beuel. Als die Mitarbeiterin eines Supermarktes einen Ladendieb stellte, wehrte sich dieser und verletzte die Angestellte. Passanten hielten den Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend in Bonn-Beuel einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 32-Jährige gegen 20.50 Uhr das Ladenlokal eines Supermarktes an der Friedrich-Breuer-Straße verlassen, ohne die eingesteckten Bierdosen und Lebensmittel zu bezahlen. Dies berichtete die Polizei am Donnerstag.

Als eine Kassiererin ihn darauf ansprach und ihn aufhalten wollte, wehrte sich der Mann. Er griff der Frau in die Haare, riss ihr ein Haarbüschel aus und lief anschließend aus dem Geschäft.

Auf der Straße wurde er von Security-Mitarbeitern und Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der 32-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.