Kurz gefragt

12.01.2017

Elisabeth Koppitz leitet die Jugendfarm in Pützchen seit Anfang des Jahres. Mini-Beuel organisiert sie seit 2009 mit, in diesem Jahr zum ersten Mal als Gastgeberin.

Was ist das Beste an Mini-Beuel?

Elisabeth Koppitz: Es ist einfach insgesamt ein ganz tolles Projekt. Wir haben hier ein wunderschönes Gelände, das die Kinder selbst gestalten können und die Spielstadt gibt der Jugendfarm noch einmal ein anderes Gesicht. Die 640 Kinder beleben das Areal ungemein. Das ist eine echte Bereicherung.

Was bedeutet es für Sie, Gastgeberin zu sein?

Koppitz: Ich freue mich sehr darauf, ein so bedeutendes Projekt als Gastgeberin betreuen zu dürfen. Wir sind sehr stolz, dass Mini-Beuel so professionell klappt und so erfolgreich ist. Auch finde ich es bewundernswert, dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern so wunderbar in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit funktioniert. Unser Slogan lautet ‚Gemeinsam sind wir stark‘.

Was haben Sie sind als Leiterin vorgenommen?

Koppitz: Ich fange ja erst gerade an und freue mich sehr, dieses tolle Projekt mit dem großartigen Team zu übernehmen. Wir möchten den Kindern einen Freiraum bieten, den sie selbst gestalten können. Wir haben im vergangenen Jahr schon viel geändert und umgebaut – natürlich mit den Kindern zusammen. Das ist echte Offene Arbeit. veh