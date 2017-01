Dali-Wochen in Pützchen

Dali an der Wand: Aufmerksam beschäftigen sich die Besucher in der Wallfahrtskirche mit den ausgestellten Motiven.

23.01.2017 Pützchen. Rund 30 einzeln angestrahlte Bilder hängen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Sankt Adelheid: Die Pfarreiengemeinschaft „Am Ennert“ präsentiert eine Ausstellung des spanischen Künstlers Salvador Dali zum Thema „Hölle, Fegefeuer, Paradies“.

Zur Ausstellungseröffnung gab es neben einer Messe mit musikalischer Unterstützung durch den Ennert-Vocalis-Chor, eine thematische Einführung durch die Kunsthistorikerin Hildegard Heitger-Benke. „Das ist eine einzigartig gute Ausstellung“, erklärte Silvia Link, Bildungsbeauftrage der Gemeinde Sankt Adelheid, „Wichtig ist aber auch, dass das Thema wieder in die Köpfe gebracht wird“, so Link. Dalis Bilder sind inspiriert durch Dantes „Göttliche Kömodie“.

Dieser mittelalterliche Text beschreibt in hundert Gesängen eine Reise durch die drei Reiche der jenseitigen Welt: Hölle, Fegefeuer und Himmel. Salvador Dali wiederum nahm Dantes Idee im 20. Jahrhundert auf, interpretierte bestimmte Momente aus dem Text neu und erstellte einen Aquarell-Zyklus. Bereitgestellt werden die Bilder durch das Katholische Bildungswerk Bonn. „Es gab vor drei Jahren schon mal eine Ausstellung zu Chagall und die kam gut an.

Die Initiative kam aus der Gemeinde“, sagte Angelika Fürst vom Bildungswerk Bonn. Begleitend zur Ausstellung in Pützchen entwickelte die Medienwerkstatt des Bildungswerks einen Dokumentarfilm zum Thema „Meine persönliche Hölle, mein persönlicher Himmel“, in dem rund 15 Menschen mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen interviewt wurden. „Wir haben Leute aus unserem Bekanntenkreis und der Nachbarschaft nach ihrer persönlichen Hölle und ihrem persönlichen Himmel befragt“, erklärte Silvia Link.

Gemeinsam mit der Journalistin Gisela Steinhauer wird der Film am 31. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Holzlar, Christ-König-Straße 15, gezeigt. Für diejenigen, die Interesse an einem musikalischen Abend zum Thema haben, gibt es am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr ein kommentiertes Konzert in der Kirche Sankt Antonius, Burghofstraße 2.

Besichtigt werden kann die Ausstellung am Dienstag, 24. Januar, von 10 bis 12 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr, am Donnerstag, 26. Januar, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 28. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr. Am Sonntag, 29. Januar, gibt es außerdem um 10.30 Uhr eine offene Führung mit der Kunsthistorikerin Hildegard Heitger-Benke. Weitere Informationen gibt es unter www.kathkirche-am-ennert.de. (Jana Fahl)