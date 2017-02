Beueler Künstler

Pützchen. Der Franzose Denis Mathis nutzt seinen Ruhestand in Beuel für künstlerische Projekte. In die alte Heimat fährt er zum Konfitüre kochen.

Von Rainer Schmidt, 09.02.2017

In Pützchen lebt ein Künstler, der so recht in keine Schablone passt: Denis Mathis, ein gebürtiger Franzose. Er selber bezeichnet sich nur zögerlich als Künstler, denn er malt nicht, er schreibt nicht, er komponiert nicht, er ist kein Darsteller. Es sieht bei ihm auch nicht aus wie in einem Atelier. „Künstler sagen die Leute zu mir“, erklärt er. Geboren ist Denis Mathis in Lothringen. Sein Vater ist Franzose, seine Mutter stammt aus Bonn. Seit Juli 2012 lebt er am Rhein. Er ist gelernter Koch, arbeitete in der Kohleindustrie, ist jetzt Rentner und hat Zeit.

„Malen kann ich nicht, aber ich habe einige Werke entworfen“, so erklärt er. Mathis hat eine besondere Stehlampe, die erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen ist: Eine Posaune spendet Licht. Außerdem hat er eine Uhr aus altem Treibholz und den „Kölner Dom“ in seinem Wohnzimmer – eine Skulptur aus Schwemmholz.

Seine Kunst besteht darin, solch ein Fundstück ästhetisch zu erkennen, ihm eine Deutung zu geben und es zu präsentieren. „Die Formen sind so, wie ich sie am Rhein gefunden habe“, erklärt er. Sein neuestes Kunstwerk ist eine Puppenstube, die er in den Deckel einer alten Nähmaschine gebaut hat.

Nicht nur Püppchen hat er hineingesetzt, sondern auch einen klassischen Kronleuchter und eine Gipsskulptur von Ludwig van Beethoven. „Damit auch Kinder sich für Beethoven interessieren“, meint Denis Mathis dazu. Zum einen nimmt er diese Puppenstube jetzt mit zu seinen Ausstellungen, zum anderen will er zeigen, was man aus alten Sachen machen kann. Aus alten Weinkisten hat er einen Tisch für seine Terrasse gearbeitet. „Die Kunst hierbei war, die Kisten so zusammenzusetzen, dass sie eine geschlossene Form ergaben.“ Alte, kleine Möbelstücke mit viel Handarbeit auf Vordermann zu bringen, wie etwa Stühle oder Nachttischchen, das macht ihm Spaß. „Sehen, was keiner sieht“, sei ein Bestandteil seiner Kunst. „Handwerklich etwas aufzuarbeiten ist der zweite Teil dazu“ – so beschreibt es der Lothringer.

Sein zweites Standbein ist die Herstellung von Konfitüre und Plätzchen. „Sagen Sie nie Marmelade zu meiner Konfitüre. Das ist eine Beleidigung“, bittet er. Mathis hat Kreationen in seinem Repertoire, die es bei keinem der industriellen Konfitürehersteller gibt. Zur Herstellung fährt er nach Frankreich, wo er noch Familienangehörige hat. Besonderen Zucker, den es in Deutschland nicht gibt, und die benötigten Früchte findet er in Frankreich. In den Topf kommen Aprikosen aus der Provence oder Mirabellen aus Lothringen.

„Meine Kreativität, meine Liebe, aber keine Zusatzstoffe machen meine Konfitüre aus“, erzählt er. 25 verschiedene Sorten hat er derzeit im Angebot. „Les confitures de papy Denis“ heißt seine Marke. Rezepte zur Herstellung benötigte er nicht. Sein Rezeptbuch hat er im Kopf, nicht auf Papier. Zur Weihnachtszeit hat Mathis auch Plätzchen gebacken – kleine Kunstwerke, die eher Pralinen ähnlich sind. Dass bei diesem Einmannbetrieb keine Massenwaren entstehen, versteht sich von selbst. So bietet der Franzose seine Waren auch nur auf wenigen, kleineren Märkten wie beispielsweise auf dem Nikolausmarkt in Hangelar oder auf dem Herbstmarkt an der Bornheimer Straße an.

Einen Traum hat Denis Mathis noch: eine Boutique zu eröffnen. Hier soll es nicht nur Kleidung, sondern auch seine Konfitüre und seine Plätzchen geben. Und Platz für eine Galerie müsste auch sein. Denn der Künstler, der sich nicht so nennt, hat einiges zu zeigen.