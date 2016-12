Hilfe für behindertes Mädchen in Oberkassel

Die Eltern von Klara erhielten vier Wochen vor der Geburt ihrer Tochter die schlimme Nachricht: Spina bifida – was so viel bedeutet wie offener Rücken. Die Siebenjährige ist durch eine Spaltbildung am dritten und vierten Lendenwirbel vom Beckenbereich abwärts querschnittsgelähmt, sie leidet zudem an Fehlfunktionen von Darm und Blase, was zur Folge hat, dass die Eltern das Kind vier Mal am Tag kathederisieren müssen.

Außerdem hat Klara wegen Muskelverkürzung eine Fehlstellung der Beine und Klumpfüße. Sie ist ein Leben lang auf den Rollstuhl und Betreuung angewiesen.