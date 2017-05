Theaterpremiere

Beuel. Sie fiebern der Premiere entgegen, wollen zeigen, was sie selbst entwickelt haben. Am Sonntag, 28. Mai, ist es soweit, dann öffnet sich der Vorhang und zwölf Kinder nehmen die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise.

Von Von Anke Vehmeier, 27.05.2017

„Nimmerland“ heißt das Stück, das ab 16 Uhr auf der Bühne des Theaters Marabu in der Brotfabrik, Kreuzstraße 16, zu sehen ist. „Seit November 2016 haben die Kinder im Alter zwischen elf und 13 Jahren zusammen mit den beiden Theaterpädagoginnen Tina Jücker und Christina Gehre geprobt“, sagt Christiane Müller-Rosen, Geschäftsführerin des Theaters Marabu.

Die Kinder haben das Stück selbst entwickelt

„Das Besondere dabei ist, dass die Mädchen und Jungen das Stück selbst entwickelt haben“, so Müller-Rosen. Die Geschichte basiert auf der Idee von Peter Pan. „Nimmerland“, das ist die Fantasieinsel von Peter Pan, auf der Kinder niemals erwachsen werden. Es ist ein verlockender Gedanke, immer Kind zu bleiben, denn das Arbeitsleben der Erwachsenen, dass weiß man auch schon in jungen Jahren, ist stressig. Doch Kind sein bedeutet auch, sich an die Regeln der Erwachsenen zu halten und nicht selbst bestimmen zu können. „Die Kinder haben sich mit ihrer eigenen Kindheit beschäftigt und sich die Frage gestellt, ob sie überhaupt erwachsen werden wollen“, sagt Müller-Rosen.

Die Mädchen und Jungen haben Szenen entwickelt – mit Schattentheater und Musik. „Sie haben auch einen eigenen Song komponiert“, sagt die Geschäftsführerin. Auf der Reise in ihr persönliches Nimmerland begegnen die zwölf Schauspieler Hook und seinen Piraten, dem tickenden Krokodil und anderen fantastischen Gestalten. Mit dabei sind: Aliyah, Anna-Theresa, Dilar, Greta, Karl, Luisa, Luka, Marwa, Mette, Nazanin, Noah und Philipp. Es handelt sich um ein bunt gemischtes Ensemble, auch Flüchtlingskinder spielen mit. Das Theaterspiel und die Entwicklung eines Stücks stehen im Vordergrund, allerdings lernen die Kinder zu Beginn auch die verschiedenen Arbeitsfelder wie Regie, Kostüme, Licht- und Tontechnik im Theater kennen.

Das Projekt wird gefördert durch „Wege ins Theater“

Das Projekt wird gefördert durch „Wege ins Theater!“, das Förderprogramm des Vereins Assitej (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche) im Rahmen von „Kultur macht stark! Bündnisse für Bildung!“, dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Bereich kulturelle Bildung. Es findet in Kooperation mit dem Verein Kleiner Muck und dem Verein Migrapolis, Haus der Bonner Vielfalt, statt.

Die Premiere von „Nimmerland“ ist an diesem Sonntag, 28. Mai, um 16 Uhr im Theater Marabu in der Brotfabrik, Kreuzstraße 16, zu sehen. Für die Aufführung am Dienstag, 30. Mai, um 10 Uhr gibt es ebenfalls noch Karten.

Weitere Informationen und Reservierung unter www.theater-marabu.de.