Oberkassel. Das Katholische Familienzentrum im südlichen Beuel besteht seit zehn Jahren. Der runde Geburtstag wird natürlich gefeiert.

Von Gabriele Immenkeppel, 30.05.2018

Elli lässt sich nicht zweimal bitten und stelzt noch ein wenig unsicher zum Korb mit den bunten Tüchern. Sebastian ist jedoch noch skeptisch. Versteckt hinter Mamas Rücken beobachtet der Zweijährige das Geschehen erst einmal aus sicherer Distanz. Doch Musikpädagogin Lydia Katernberg schafft es, auch ihn zu überzeugen, und schnell haben alle zwölf Kinder, die an diesem Morgen mit ihren Müttern – Maja sogar mit ihrem Vater – gekommen sind, ein buntes Tuch in der Hand. Katernberg gibt drei Takte vor, schon singen sie alle gemeinsam und wedeln fröhlich mit ihren Tüchern im Takt.

Der Eltern-Kind-Kurs in der Kindertagesstätte St. Cäcilia hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt für Mütter mit ihren Kleinkindern entwickeln. „Wir freuen uns, wenn gerade die jungen Familien mit ihren Kindern unser Angebot annehmen“, sagt Sonja Kressa und blickt sich lächelnd um. „Jeden zwischen Null und 99 Jahren wollen wir mitnehmen“, ergänzt die Koordinatorin des Katholischen Familienzentrums Bonn – Zwischen Rhein und Ennert. Ganz besonders an diesem Samstag, 2. Juni: Dann feiert das Familienzentrum sein zehnjähriges Bestehen.

Bildung, Beratung, Betreuung

„Familien werden von verschiedenen Lebenserfahrungen und Umständen geprägt. Dazu gehören die Herkunft, das Alter der Kinder, die berufliche Situation der Eltern oder auch die finanziellen Möglichkeiten“, sagt Kressa. „In dieser Vielschichtigkeit wollen wir Familien verschiedene Angebote machen. Wir wollen sie bei den Herausforderungen ihres Lebens begleiten, fördern und notfalls unterstützen.“ Rund 10.000 Einwohner zwischen Oberkassel und den LiKüRa-Orten gehören zum Einzugsbereich des Familienzentrums.

Bildung, Beratung, Betreuung und Begegnung sind die vier Schwerpunktsäulen der Arbeit. Neben Eltern-Kind-Kursen nimmt die Beratung einen wichtigen Bereich ein. „Dazu gehört eine Erziehungsberatung oder die Vermittlung zu Experten wie beispielsweise zu Ergotherapeuten oder Logopäden,“ so Kressa.

Bilderbuchkino, Deutschkurse für Geflüchtete, Musikkurse für Eltern mit Kindern und Selbstbehauptungskurse stehen ebenso auf dem Programm wie Hausaufgabenbetreuung oder die Vermittlung von Babysittern.

Vater-Kind-Aktionen sind beliebt

Religiöse Themen nehmen natürlich einen breiten Raum in der Arbeit ein. „In den Familien- und Gemeindegottesdiensten wird unser Glaube gefestigt und lebendig. Gemeindefeste, Projekte für Kinder und Familien innerhalb des Seelsorgebereichs schaffen das Gefühl von Zugehörigkeit“, so Kressa. „Wir sind die Schnittstelle, um Kinder, Familien und Senioren zusammen zubringen“, ergänzt die Koordinatorin.

Besonders beliebt sind beispielsweise die Vater-Kind-Aktionen. „Sie sind als Naturforscher gemeinsam in der Umgebung unterwegs oder basteln neue Sterne für unsere Sternsinger.“ Dafür werden sich jetzt auch wieder einige Frauen aus dem Bereich des Familienzentrums treffen. Denn in den nächsten Monaten werden neue Gewänder für die Sternsinger genäht, die im kommenden Januar in den Straßen der Pfarrgemeinden von St. Adelheidis, St. Cäcilia und Heilig Kreuz unterwegs sein werden.

Anlässlich des ersten runden Geburtstages blickt die Koordinatorin des Katholischen Familienzentrums Bonn – Zwischen Rhein und Ennert positiv in die Zukunft. „Wir haben in dieser Zeit wirklich viel erreicht. Wir werden unser Angebot weiter ausbauen und hoffen, noch mehr Erwachsene in unsere Arbeit einzubinden. Neben den Beratungs- und Hilfsinitiativen ist es wichtig, dass wir auch in den kommenden Jahren viele religiöse Themen innerhalb unserer Gemeinden festigen und positionieren“, sagt Sonja Kressa.

Fest zum Jubiläum

Mit einem Fest für große und kleine Gäste feiert das Katholische Familienzentrum zwischen Rhein und Ennert am Samstag, 2. Juni, das zehnjährige Bestehen rund um die Kirche St. Cäcilia in Oberkassel. Los geht es um 13 Uhr. Geboten werden Musik, Spiel und Spaß sowie verschiedene Workshops. Den Abschluss bildet um 17 Uhr eine gemeinsame Familienmesse. Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt sein.