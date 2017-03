Starke Rauchentwicklung in Beuel

Beuel. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in Beuel gerufen. Die betroffene Wohnung selbst war allerdings rauchfrei.

Von Jens Kleinert, 15.03.2017

Ein Kaminbrand hat am Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz an der Siegburger Straße ausgelöst. Wie Stefanie Zießnitz von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage berichtete, war es Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus gewesen, welche die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr auf den Plan gerufen hatte.

Die zugehörige Wohnung selbst sei dann allerdings rauchfrei gewesen, teilte sie mit. Nach einer Kontrolle und etwa einer Stunde Einsatzzeit habe die Feuerwehr die Angelegenheit an einen Schornsteinfeger abgegeben. Verletzt wurde niemand.