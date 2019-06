Netzstation war ausgefallen

Bonn. In Bonn-Beuel ist am Dienstag für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Wie BonnNetz mitteilte, waren einzelne Straßen teilweise rund eine Stunde ohne Strom.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2019

Nach einer Kabelstörung sind am Dienstag in Bonn-Beuel sieben Strom-Netzstationen sowie eine Abnehmerstation ausgefallen. Die Folge: In mehreren Straßen in Beuel fiel der Strom aus. Wie der Netzbetreiber BonnNetz am frühen Nachmittag mitteilte, trat die Störung gegen 12.15 Uhr auf. Rund 30 Minuten später wurden die ersten betroffenen Gebiete wieder mit Strom versorgt. Lediglich rund um die Verteilerstation am Bahnhof konnten die Techniker den Strom erst wieder gegen 13.15 Uhr zuschalten.