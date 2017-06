Unfall an einer Weide

Bonn Beuel. Am Donnerstagmorgen kam es in Bonn-Hoholz zu einem Verkehrsunfall, nachdem die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto schleuderte auf eine Kuhweide.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2017

Gegen 7.15 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Bonn-Hoholz. Eine 35-Jährige war auf der Birlinghovener Straße in Richtung Bonn-Hoholz unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam inks von der Fahrbahn ab und schleuderte auf eine Kuhweide, wo der Wagen auf die Seite kippte.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde mit Hilfe des Abschleppwagens geborgen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Kühe vor Ort blieben unverletzt - allerdings erschien der Besitzer vor Ort, um sich um seine Tiere zu kümmern. Die weitere Bearbeitung des Unfalls hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.