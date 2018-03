Drama in Vilich

Beuel . Am Freitagnachmittag hat sich ein schweres Unglück in Beuel-Vilich ereignet. Eine schwere Marmor- und Granitplatte ist auf einen Jungen gestürzt.

Von general-aneiger-bonn.de, 19.03.2018

Auf dem Siebenmorgenweg in Beuel ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unglück gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen bestätigte, kam dabei ein zehnjähriger Junge ums Leben. Eine größere Marmor- oder Granitplatte war auf das Kind gestürzt.

Ersthelfer vor Ort konnten den Jungen befreien und alarmierten die Einsatzkräfe. Diese versorgten zunächst das Kind und kümmerten sich im Anschluss mit Notfallseelsorgern um die Betreuung der Ersthelfer und weiteren Anwesenden. Warum es zu dem Unglück kam, ist im Moment noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.