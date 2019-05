Beschäftigung mit Gott und der Welt

Die evangelischen Christen im Bonner Stadtgebiet verteilen sich auf drei Kirchenkreise, denen in allen drei Fällen auch Gemeinden angeschlossen sind, die nicht im Bonner Stadtgebiet liegen: Zum Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel zählen 13 Gemeinden, dem Kirchenkreis Bonn mit den Kommunen Bonn, Alfter und Bornheim gehören zwölf Kirchengemeinden an. Die Kirchengemeinden im Stadtbezirk Beuel gehören zum Kirchenkreis An Sieg und Rhein, der mit 33 Gemeinden fast doppelt so groß ist wie die beiden anderen Kirchenkreise.

Die Aufteilung geht auf eine Verteilung der Gemeinden in den 1960er Jahren zurück. Damals sollten alle drei Kirchenkreise einige Gemeinden von Bonn und damit Anteil am Bonner Stadtgebiet erhalten. Bei der Aufteilung hatte man den Rhein als Grenze gewählt. In allen drei Kreisen leben heute mehr als 200 000 evangelische Christen. Insgesamt 1000 Jugendliche werden in diesem Jahr in allen Kreisen konfirmiert. In den vier Bezirken der Kirchengemeinde Beuel feiern dieses Jahr 101 Jugendliche ihre Konfirmation. Nachdem in den Bereichen Pützchen und Beuel-Mitte bereits 31 Jugendliche Gottes Segen in einem festlichen Gottesdienst empfangen und damit ihre eigene Taufe bestätigt haben, folgen am 19. Mai beziehungsweise am 9./10. Juni Konfirmationen in Beuel-Nord und in Beuel-Süd.