Fotofahndung in Bonn

Holzlar. Weil sie drei andere bedroht und um Bargeld erpresst haben sollen, wird nach fünf Jugendlichen aus Holzlar nun mit Fotos gefahndet. Sie stammen aus einer Überwachungskamera in einem Bus der Linie 609, wo die Verdächtigen nach der Tat gesehen worden sein sollen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2019

Die Polizei hat am Donnerstag Fotos mehrerer Jugendlicher veröffentlicht, die unter Verdacht stehen, drei andere Minderjährige bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen zu haben. Die Tat soll sich am 9. Juli gegen 17.45 Uhr in Holzlar ereignet haben. Anschließend seien die Verdächtigen in einem Bus der Linie 609 gesehen worden sein.

Bisherige polizeiliche Maßnahmen hätten nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt, weswegen ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Fotos zur Veröffentlichung freigab. Hinweise nimmt die Polizei unter 0228-150 entgegen.

