Der Schlagerkönig hält Hof

Bonn. Schlagersänger Jürgen Drews hat an diesem Freitag im Brückenforum ein Konzert gegeben, das sich grundlegend von den sonst üblichen Ein-Mann-Shows unterscheidet.

Von Thomas Kölsch, 02.11.2018

Stattdessen lässt sich der 73-Jährige von einer Live-Band begleiten, die mit ihm eine dreistündige Zeitreise in seine Vergangenheit unternimmt. Ältere Hits wie „Wir zieh'n heut Abend auf's Dach“ oder das berühmt-berüchtigte „Bett im Kornfeld“ laufen in einem durch, und selbst die fünf Jahre mit den Les Humphries Singers lässt Drews Revue passieren. Selbst für viele langjährige Fans ist das etwas Besonderes, viele sind nicht zuletzt wegen dieser Besetzung nach Bonn gekommen. Die Stimmung ist dementsprechend hervorragend, die Stühle für viele eher überflüssiges Accessoire. Die Menge will tanzen, und zwar mit dem König. Und der lässt sich nicht lange bitten. „Ich mache das aus Spaß an der Freude“, sagt er, gibt für seine

Anhänger alles und sorgt als Party-Monarch für ein dreistündiges Fest mit alten und neuen Stücken. Das Publikum ist begeistert und genießt die Schlager-Seligkeit bis spät in die Nacht.