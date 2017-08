GA-Serie "Kulturstandort Beuel"

Moritz Seibert wurde 1967 in Berlin geboren. Seit 1975 lebt er in Bonn. Von 1992 bis 1998 hat er an der Filmakademie in Ludwigsburg Drehbuch und Regie studiert. Seit 2002 arbeitet er als Intendant des Jungen Theaters Bonn (JTB). Dort ist er Chef von 30 festangestellten und 20 freien Mitarbeitern. Das Theater fasst 400 Besucher.