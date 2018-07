Evangelischer Frauenkreis in Beuel

Holzlar. Ingrid Tramm übernimmt in Beuel die Leitung des Frauenkreises von Irmtraud Hoffmann-Burchardi. Aus dreimonatiger Probezeit wurden 22 Jahre als Vorsitzende.

Von Rainer Schmidt, 26.07.2018

Abschied und Neubeginn im Frauenkreis der Evangelischen Gemeinde Bonn-Holzlar. Nach mehr als 22 Jahren übergibt Irmtraud Hoffmann-Burchardi die Leitung des Frauenkreises in jüngere Hände. Beim Abschiedsgottesdienst machte Gemeindepfarrer Rolf Kalhöfer die Rolle der Frau – nicht nur im kirchlichen Leben – zum Thema, um anschließend bei einem Empfang Hoffmann-Burchardi und ihre Nachfolgerin, Ingrid Tramm, zu würdigen.

Drei Monate Probezeit hatte sich Irmtraud Hoffmann-Burchardi im Frühjahr 1996 erbeten, als sie den Frauenkreis übernahm. Die herzliche Atmosphäre unter den Frauen und das lebhafte Interesse an den Themen bewogen sie damals dazu, Ja zu dieser Aufgabe zu sagen. Aus den drei Monaten sind 22 Jahre geworden. Zu Beginn gehörten 20 Frauen dem Frauenkreis an, inzwischen sind es, rückläufigen Zahlen der Kirchenmitglieder zum Trotz, 44 Frauen, die sich regelmäßig treffen.

Wie gut die Treffen angenommen werden, zeigt sich auch darin, dass immer wieder Gäste an den Vorträgen, Reiseberichten oder Filmvorführungen teilnehmen. Themen der vergangenen Treffen, die jeden zweiten Mittwoch im Monat stattfinden, waren beispielsweise der Reisebericht „Abenteuer Brasilien“, von Georg Divossen verfilmte Schulgeschichten mit dem Titel „Fräulein, wie geht das“ oder ein Vortrag der der CDU-Politikerin Claudia Lücking-Michel zum Thema „Kirche und Politik“. Wie Hoffmann-Burchardi das Konzept erläutert, „ sind das immer Themen, die uns aktuell beschäftigen“.

Gelungenes Veranstaltungskonzep t

„Ein Stück Geborgenheit und Orientierung im Sinne des christlichen Glaubens zu geben, das ist immer ihr Anliegen gewesen“, sagte Pfarrer Kalhöfer in seiner Laudatio. „Und wenn ich mit Frauen vom Frauenkreis spreche, dann kann ich nur sagen, das ist gelungen.“

Die Dachorganisation des Frauenkreises ist die evangelische Frauenhilfe im Rheinland. Seit über 100 Jahren wird diese in vielen evangelischen Gemeinden gelebt. „Mir ist es ein Anliegen“, so Hoffmann-Burchardi, „den Frauen Orientierung und Zusammenhalt zu geben.“ Das ist ihr auch im ökumenischen Sinne gelungen, denn zahlreiche Veranstaltungen, wie beispielsweise die Ausflüge, werden mit der katholischen Christ-König-Gemeinde Holzlar zusammen durchgeführt.

„Jetzt ist genug“, soll Hoffmann-Burchardi vor einigen Monaten gesagt haben. Sie suchte selber eine Nachfolgerin aus und fand diese in ihrer Nachbarin. „Wir, der Frauenkreis, meine Wenigkeit und das Presbyterium sind glücklich, dass Sie, liebe Frau Tramm, die Leitung ab sofort übernehmen“, sagte Kalhöfer.

Ingrid Tramm ist Mitte 50, Nachrichtenredakteurin bei einem Radiosender in Köln und wohnt seit sechs Jahren in Holzlar. „Frau Hoffmann-Burchardi hat so eine großartige Arbeit gemacht, die ich in ihrem Sinne fortsetzen möchte“, erklärte Tramm bei der Amtsübergabe. Sie plant bereits das Programm für das erste Halbjahr 2019. Das erste Treffen des Frauenkreises unter ihrer Leitung wird am 19. September ein Ausflug zum Eko-Haus nach Düsseldorf sein. Am 10. Oktober wird sie dann erstmals im Gemeinderaum das Übergabegeschenk ihrer Vorgängerin einsetzen können, um sich damit bei den Frauen Gehör zu verschaffen: eine kleine Glocke.