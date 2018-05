Neubau am Platanenweg

Beuel. Die neue Gewerbehalle für den Gartenmeisterbezirk Beuel-Nord entsteht auf dem Friedhof am Platanenweg. Für den Ausbau der S13-Strecke muss der alte Betriebshof weichen.

Von Gabriele Immenkeppel, 01.05.2018

Der Anfang ist geschafft: Die neue Gewerbehalle auf dem Friedhof am Platanenweg in Beuel nimmt langsam Gestalt an. Bis voraussichtlich Mitte 2018 entsteht dort auf einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern eine rund acht Meter hohe Halle als verzinkte Stahlkonstruktion. Der Neubau ersetzt den alten Betriebshof des Gartenmeisterbezirks Beuel-Nord an der Gerhardstraße, der für den Ausbau der S-Bahn-Linie S 13 weichen muss. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, bestätigt Isabel Klotz vom Presseamt der Stadt.

Im November vergangenen Jahres startete das Großbauprojekt zunächst mit der Vorbereitung des Baufeldes und der Einrichtung einer notwendigen Baustraße. „Es folgten Erd- und Fundamentarbeiten, erste Ver- und Entsorgungsleitungen wurden verlegt“, erklärt die Sprecherin. Zu Beginn der Arbeiten kam es in der Gerhardstraße immer wieder kurzfristig zu Behinderungen durch Baustellenverkehr – wenn etwa Erdaushub abtransportiert oder Stahlträger per Tieflader angeliefert wurden. Doch diese Einschränkungen sind jetzt vorbei. „Es sind keine Behinderungen mehr zu erwarten“, versichert die Stadt.

Kanalbaumaßnahmen sorgten für Probleme

Sobald die Stahlkonstruktionshalle endgültig aufgebaut und fertiggestellt ist, werden die Bauarbeiter mit den Pflasterarbeiten sowie der Befestigung der Fläche beginnen. Doch nicht nur an der neuen Halle wurde in den vergangenen Wochen emsig gearbeitet. Parallel liefen umfangreiche Kanalbaumaßnahmen in direkter Nähe der Baustelle. Dafür musste mit einer großen Tunnelbohrmaschine die Gerhardstraße unterquert werden. „Das sorgte aber auf der Baustelle für den neuen Betriebshof nicht für Probleme“, so Klotz.

Die neue Gewerbehalle wurde eigens so konstruiert, dass auf dem Dach eine moderne Photovoltaikanlage installiert werden kann. „Derzeit laufen Verhandlungen mit einem Interessenten, der Module installieren will“, sagt die Sprecherin.

Rund eine Million investiert die Stadt in die neue Halle, wovon 300 000 Euro Zuschüsse sind. Läuft alles weiter nach Plan, dann wird der Neubau im August 2018 bezogen werden. In der neuen Halle wird dann alles gelagert, was der Gartenmeisterbezirk Beuel-Nord für die Arbeit benötigt: Lkw, Fahrzeuge, Ausrüstung, Werkzeug sowie Spezialmaschinen wie beispielsweise einen Gräberbagger. Zudem wird es vier Ladeplätze für Elektrofahrzeuge geben. Die Halle wird jedoch eine reine Maschinenhalle sein, Sozial- oder Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter wird es dort nicht geben. Der Abriss der alten Lagerhallen an der Gerhardstraße ist bis Oktober 2018 geplant.

Trotz des zügigen Baufortschritts beobachten einige Vilicher den Ausbau mit Sorge. „Dafür ist eine Menge Grün verschwunden“, beklagt sich ein Anwohner, der in unmittelbarer Nähe lebt.