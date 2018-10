In Bonn-Schwarzrheindorf gefunden

Bonn. Eine Passantin hat am vergangenen Samstag in der Nähe der Nordbrücke in Schwarzrheindorf eine männliche Leiche aufgefunden. Inzwischen konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Eine Passantin hatte den leblosen Mann nach Angaben der Polizei gegen 7.35 Uhr auf einer Wiese in Schwarzrheindorf liegend entdeckt. Ein von ihr alarmierter Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Da der Verstorbene zunächst nicht identifiziert werden konnte, veröffentlichte die Polizei am Dienstagmorgen ein Foto des Mannes. Gegen Mittag gaben die Ermittler dann bekannt, dass ein Hinweis die Identität des Mannes klären konnte. Demnach handelt es sich um einen 27-Jährigen aus dem Raum Bonn.