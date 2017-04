Katholische Kirchengemeinde Beuel

Beuel. Die Gemeinde Sankt Josef und Paulus will die Initiative ders Erzbistums zur Neuausrichtung der Pastoral unterstützen. Bei der Veranstaltung „Ein Tag voller Leben“ sollen die Beueler ihre Anregungen dazu besteuern.

Wie sieht das Gemeindeleben in zehn oder 20 Jahren aus? Wer kümmert sich um welche Aufgaben? Übernehmen Ehrenamtliche mehr Verantwortung in der Kirche? Diese und andere Fragen beschäftigen derzeit nicht nur das Erzbistum Köln, sondern auch viele Gemeindemitglieder in den Seelsorgebereichen vor Ort.

„Ein beschleunigter gesellschaftlicher Wandel und veränderte Arbeitsbedingungen innerhalb der Kirche machen eine Neuausrichtung der Pastoral erforderlich. Deshalb hat das Erzbistum eine Initiative gestartet, bei der sich die Gemeinden Gedanken machen sollen, wie das gelingen kann. Wir sind aufgerufen, einen pastoralen Zukunftsweg zu finden“, erklärte Markus Sakendorf-Alz, Pastoralreferent des Seelsorgebereichs „An Rhein und Sieg“ in einem Gespräch mit dem GA.

Der Pfarrausschuss der Kirchengemeinde Sankt Josef und Paulus in Beuel-Mitte hat sich den Aufruf aus der Domstadt zu Herzen genommen und eine Ideenschmiede in Form von Arbeitsgruppen gebildet. Das vielleicht wichtigste Ergebnis der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ist die Initiative namens „Ein Tag voller Leben“. Am Samstag, 20. Mai, sind alle interessierten Beueler aufgerufen, sich auf dem „Campus von Sankt Josef“ zu treffen, zu diskutieren, sich kennenzulernen und sich mit Anregungen einzubringen. „Wir wollen vor allem auch die Beueler ansprechen, mit denen wir nicht in Kontakt stehen, die in keinen kirchlichen Gliederungen aktiv sind“, sagte Katja Birkner, Mitglied der sechsköpfigen Arbeitsgruppe.

Viel Potenzial für Neues

Von diesem Miteinander versprechen sich die Organisatoren sehr viel. „Beuel ist ein quirliges Pflaster. Hier leben viele Nationalitäten, die sich aktiv für das Gemeinwohl einbringen. Dieses Potenzial wollen wir nutzen und Neues entstehen lassen“, erklärte Sakendorf-Alz. Das Reizvolle an dieser Initiative des Erzbistums sei, dass der Erzbischof erklärt habe, offen für neue Wege zu sein. Diese Form der Mitbestimmung lässt nach Ansicht des Pastoralreferenten viele neue Gedankenspiele in Sachen Ökumene sowie die Einbindung von Familien und Jugendlichen in den kirchlichen Alltag zu.

An der Initiative „Ein Tag voller Leben“ beteiligen sich viele Gruppierungen der Gemeinde. Die bürgerliche Nepomuk-Stiftung, die Pfadfinder und auch die Messdiener wollen an diesem Tag Flagge zeigen und die Initiative ergreifen. Geplant sind Experimentierwerkstätten, kreative Workshops und Arbeitsgruppen zur Projektentwicklung. Neben den inhaltlichen Angeboten wird es ein reichhaltiges Rahmenprogramm geben. Hierzu zählen neben den Mahlzeiten Angebote zum Musizieren, Singen, spirituelle Angebote und ein stimmungsvoller Ausklang in den Abendstunden.

Eine eigens für den Tag gestaltete Internetseite soll zum Mitmachen motivieren. So wird beispielsweise einer der Workshops vorgestellt: „Während in der klassischen Pfarrei manches nach Rückzug und Abbruch aussieht, entsteht andernorts Kirche auf neue Weise: neue Formen von Kirche, „Fresh Expressions of Church“. Professor Dr. Patrik C. Höring von der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in Sankt Augustin stellt uns solche neuen Gemeindeformen vor, wie sie vor allem in England, aber auch hierzulande entstehen. Was lässt sich von ihnen lernen? In diesem Workshop entstehende Ideen sollen den Ausgang für weitere Überlegungen und Projekte in Beuel bilden.“

Weitere Informationen gibt es unter www.tag-voller-leben.de.