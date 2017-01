Casting im JungenTheater Bonn

27.01.2017 Beuel. Das Theater der Jugend in Beuel sucht Jungs für das amerikanische Stück „Löcher“. Ob für die Jugendlichen, die beim Casting dabei waren, der Traum von der ersten Bühnenrolle in Erfüllung geht, ist noch offen.

Als Jan-Luca Siege hörte, dass das Junge Theater Bonn (JTB) Darsteller für das neue Bühnenstück „Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake“ sucht, war der 16-Jährige gleich Feuer und Flamme: „Ich habe das Stück im vergangenen Jahr in der Schule gespielt. Das hat mir Spaß gemacht“, berichtet Jan-Luca. Doch so viel Erfahrung war gar nicht vonnöten für das Casting, zu dem das Junge Theater Bonn anlässlich der bevorstehenden neuen Produktion eingeladen hatte. Fünf bis sechs Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren werden gesucht, die neben den Mitgliedern des Nachwuchsensembles im neuen Bühnenstück „Löcher“ mitspielen.

Zwei- bis dreimal pro Spielzeit bietet das Theater Jugendlichen ohne Bühnenerfahrung Gelegenheit, ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu testen. „Wenn wir ein neues Stück planen, schauen wir, wer vom Ensemble infrage kommt. Dann kann es sein, dass wir zusätzlich Kinder und Jugendliche suchen“, erklärt Moritz Seibert, Regisseur und Intendant des JTB.

Der Roman „Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake“ von Louis Sachar erzählt die Geschichte eines 14-jährigen amerikanischen Jungen, der zu Unrecht beschuldigt wird, Turnschuhe gestohlen zu haben und in einem Lager für straffällig gewordene Jugendliche landet. Dort müssen alle Insassen Löcher graben. Den Grund dafür findet der Protagonist des Stücks erst sehr spät heraus. „Es ist eine starke Geschichte über die Kraft der Freundschaft und darüber, Steine zu überwinden, die einem in den Weg gelegt wurden“, begründet Seibert die Wahl des Theaterstücks.

Probenstart am Karnevalswochenende

Neben Jan-Luca hoffen auch Karl (14), Julius (11) und Till (13) auf eine Rolle. Beim Casting hatten alle vier die Aufgabe, auf der Bühne eine kurze Szene zu lesen. Eine Entscheidung, wer später mitspielen darf, ist noch nicht gefallen. „Heute geht's darum, ob es prinzipiell passen könnte“, erklärt Seibert. Voraussetzung ist, dass die Schüler alle Proben- und Aufführungstage in ihrem Terminkalender unterbekommen. Probenstart ist am Karnevalswochenende. An drei bis vier Nachmittagen in der Woche wird das Stück bis zur Aufführung einstudiert, an den Wochenenden wird ganztägig geprobt. Hobbys müssen die jugendlichen Teilnehmer in dieser Zeit notfalls zurückstellen: „Wenn man Theater spielen will, muss man das auch richtig wollen. Das sollte man sich gut überlegen“, sagt Seibert.

Beim Casting dabei waren auch Mitglieder des insgesamt aus knapp 30 Kindern und Jugendlichen bestehenden Nachwuchsensembles, die ebenfalls auf eine Rolle im neuen Stück hoffen. Ricarda Lang (19) gehört seit vier Jahren zum Team: „Meine Eltern haben mir einen Theatergrundkurs zum Geburtstag geschenkt. So fing alles an“, erinnert sie sich. Sie schätzt das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt sie. Eileen Rode (16) ist seit einem halben Jahr dabei. „Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen“, sagt Eileen.

Zweites Casting für das Stück „Löcher“: Am Mittwoch, 1. Februar, um 17 Uhr im JTB, Hermannstraße 50-52, sind insbesondere Jungen zwischen 13 und 16 Jahre mit afrikanischer oder afroamerikanischer Abstammung zur Vorstellung eingeladen. (Sebastian Flick)