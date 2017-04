Pützchen-Jubiläum vor dem Rathaus

Beuel. Auch der Münchner Oberbürgermeister kann es nicht besser als Guido Déus: er schlug das Fass zur Eröffnung vom historischen Jahrmarkt mit zwei Schlägen an.

Von Rainer Schmidt, 27.04.2017

„Und dabei war der zweite Schlag nur zur Sicherheit“, meinte Beuels Bezirksbürgermeister schmunzelnd, als er damit am Mittwochnachmittag den Historischen Jahrmarkt auf dem Rathausplatz in Beuel eröffnete. Aber er hatte auch Assistenten, vor denen er sich nicht blamieren durfte.

Neben Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan stand ihm die Wäscherprinzessin der kommenden Session, Franziska Sprenger, zur Seite. Sie wird als Franzi I. mit den Beueler Wievern den Sturm aufs Rathaus anführen.

Erstmals fand dieser Historische Jahrmarkt am Beueler Rathaus statt. Er gehört zu den Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr 2017 – 650 Jahre Pützchens Markt – in Bonn stattfinden. Zehn Fahrgeschäfte und Buden, zum großen Teil historisch, warten hier auf die Besucher. Darunter eine Raupenbahn, ein Pferdekarussell und ein Flohzirkus – der alte Kettenflieger musste kurzfristig absagen, so Déus. Wer von den nicht mehr ganz so jungen Kirmesbesuchern kennt nicht die Raupenbahn? Gut, Franziska ist zu jung dafür.

Deshalb war es ihr auch vorbehalten, zusammen mit Guido Déus zur Musik von den Hollies die erste Fahrt zu absolvieren. Und kurz vor dem Ende der Fahrt, als sie bereits in seine Arme gerutscht war – nur wegen der Fliehkraft –, schloss sich auch das Verdeck. Ganz wie früher.

Anlässlich des Pützchen-Jubiläums hatte die Stadt auch einen Malwettbewerb an Beueler Schulen ausgeschrieben. 39 Bilder von der Marktschule, der integrierten Gesamtschule und des St.-Adelheid-Gymnasiums waren daraufhin eingegangen. Die Ergebnisse sind im Foyer im ersten Obergeschoss des Rathauses zu sehen. Richtig schöne Kunstwerke sowohl im Mal- als auch im Fotostil unterschiedlicher Farben und Formen haben die Mädchen vom Adelheid-Gymnasium eingereicht. Aber auch von der Gesamtschule und der Marktschule sind viele sehenswerte Bilder dabei.

Eine Jury, bestehend aus Déus, dem Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, Christian Siegberg, Marktamtsleiter Harald Borchert, Obermöhn Ina Harder und der noch amtierenden Wäscherprinzessin Luisa Braun, wird ein Siegerbild sowie ein zweit- und drittplatziertes Bild auswählen. Das Gewinnerbild wird die Einladungskarte für die Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung „650 Jahre Pützchens Markt“ zieren.

Zudem sind Bilder der Künstlergruppe „Vier+Plus+Eins“ ausgestellt. Das sind Jutta Baar, Monika Krüger, Torsten Pelka, Catrin Reuter und Ilse Wülbeck, die sich zu dieser Gruppe zusammengeschlossen haben, „um schöpferisch gemeinsame Wege zu gehen“. Sehr ansprechend symbolisiert Jutta Baar den gesamten Pützchens Markt, wohingegen Torsten Pelka den Ausschnitt eines Riesenrads abstrahiert hat. „So unterschiedlich unser Schaffen auch sein mag, was uns verbindet ist die Überzeugung, im Miteinander der Unterschiedlichkeit kreative Impulse setzen zu können“, sagen sie einstimmig. Der Weg in die erste Etage des Rathauses lohnt sich.