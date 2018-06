Vortrag eines Ortshistorikers

Vilich. Ortshistoriker Jochen van Üüm berichtete im Bürgermeister-Stroof-Haus über seine Nachforschungen zu Hexenverfolgungen in Bonn. Seine Schlussfolgerungen sind erstaunlich.

Von Sebastian Flick, 31.05.2018

Mit einem besonders düsteren Kapitel der Bonner Geschichte ließ am Dienstagabend Jochen van Üüm auf Einladung des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn Rechtsrheinisch aufhorchen. „Hexen, Folter, Scheiterhaufen – Bonn als ein Zentrum der Hexenverfolgung im 17. Jh.“, lautete der Titel seines Vortrags im Bürgermeister-Stroof-Haus. Allein der Titel des Vortrags ließ schon aus zweierlei Gründen aufhorchen, bringt man doch Bonn nicht unbedingt mit einer Hochburg der Hexenverfolgung in Verbindung. Zum Ende des Mittelalters, also um 1500, erlebte diese ihre Hochzeit. In Bonn begannen die Prozesse gegen Hexen und Zauberer aber erst im Jahr 1628: 20 Frauen und zwei Männer wurden in Vilich und Schwarzrheindorf verbrannt – eine unglaublich hohe Zahl für das damals aus 80 Bewohnern bestehende Dorf. „Es muss hier stark gewütet haben“, kommentierte van Üüm diese Zahlen.

Der pensionierte Verwaltungsjurist hatte, nachdem er die Bonner Nachtwächter-Fackeltour ins Leben gerufen hatte, vor fünf Jahren begonnen, sich intensiv mit der Hexenverbrennung in Bonn auseinanderzusetzen, bei der nicht nur rothaarige Frauen, arme Kräuterweiblein und Hebammen eine große Rolle spielen. Da war zum Beispiel Katharina Curtius, die reiche Tochter eines Apothekers, die ebenfalls als Hexe verbrannt wurde. Und sogar Männer wurden verfolgt, erfuhren die Besucher, als van Üüm ihnen von Philipp Quantzipp berichtete, der im Jahr 1628 in Bonn als Werwolf verbrannt wurde: „Der Dämon hat ihn im Kerker erwürgt“, zitierte van Üüm die Schrift des damaligen Pfarrers aus Mehlem im Kirchbuch.

Hexenverfolgungen auch in evangelischen Gebieten

Stark verbreitet waren Hexenverfolgungen nicht nur in katholischen, sondern auch in evangelischen Gebieten. Reformatoren wie Luther und Calvin unterstützten dies und predigten, es sei ein gerechtes Gesetz, dass Zauberinnen getötet werden, da sie großen Schaden anrichten, beispielsweise Kindern Krankheiten zufügen oder Verwüstungen herbeiführen. Wer der Hexerei bezichtigt wurde, wurde unter qualvollen Bedingungen gefoltert, bis ein Geständnis abgelegt wurde. Der Vorwurf lautete dabei meistens „Anbahnung mit dem Teufel“, der stets in Gestalt anderer Personen auftrat. So war es ein Leichtes, die Opfer dem Umgang mit dem Teufel zu bezichtigen.

Nicht unerwähnt bleiben durften in van Üüms Vortrag drei Herren, die für die Hexenverbrennung von großer Bedeutung waren: Der Dominikanermönch Heinrich Kramer hatte mit „Der Hexenkenner“ nicht nur ein Werk über die Theorie, wieso es Hexen gebe, verfasst, sondern auch zur Massenverfolgung aufgerufen. Kurfürst Ferdinand von Bayern hatte 1607 und 1628 die Hexenverordnung erlassen und Dr. Franz Buirmann war im Auftrag des Kurfürsten als Hexenkommissar im Einsatz. Selbst hat er 220 Todesurteile ausgesprochen, darunter jenes von Katharina Curtius, die 1629 im Gefängnis vor Dr. Franz Buirmann ihr Testament machte und sich selbst darin „großer, grober Laster“ anklagte…