Die Aktionssonntage, bei denen Besucher einen Einblick in kunsthandwerkliche Tätigkeiten gewinnen können, sollen auch in diesem Jahr wieder angeboten werden.

BEUEL. Der Heimat- und Geschichtsverein Beuel hat sein Programm für 2018 veröffentlicht. Unter anderem gibt es einen Themenabend Hochwasser, mehrere Ausstellungen und eine Kinderferienaktion.

Von Anke Vehmeier, 18.02.2018

Das Jahr ist noch jung, aber der Veranstaltungskalender für 2018 des Heimat- und Geschichtsverein Beuel ist bereits mit vielen Highlights gespickt. Gemeinsam haben Inke Kuster und Petra Clemens ein spannendes und abwechslungsreiches Programm im Heimatmuseum Beuel in der Wagnergasse über das Jahr konzipiert und organisiert. „Wir möchten mit verschiedenen Aktionen, Vorträgen und Ausstellungen ein facettenreiches Angebot für junge und erwachsene Besucher präsentieren“, sagt Clemens.

Am Sonntag, 25. Februar findet mit der Veranstaltung „Das Jahrhunderthochwasser von 1784 in Bonn und Beuel“ ein Themennachmittag statt. Um 15 Uhr wird eine Hochwassermarke am Fachwerkhaus im Museum angebracht. Anschließend berichtet der Ingenieur Manfred Spata über „Hochwassermarken als Erinnerung an eine schicksalhafte Eiswasserkatastrophe“. Am 23. März eröffnet der Heimatverein die Scherenschnittausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ von Bärbel Grebert.

Bis zum 10. Juni werden Karikaturen des himmlischen Bodenpersonals gezeigt. „Die Scherenschnitte sind nicht böse, sondern werden mit einem Augenzwinkern präsentiert“, erklärt Kuster. Ende Juni widmet sich das Heimatmuseum dem Europäischen Kulturerbejahr. Die Europäische Kommission ermutigt mit diesem Themenjahr dazu, Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen und einen Blick auf das gemeinsame, kulturelle Erbe zu richten sowie die europäische Geschichte zu entdecken. „Wir beschäftigen uns mit den europäischen Heiligen, die auch für Bonn und Beuel bedeutsam sind, wie Sankt Martin, Johannes von Nepomuk, Sankt Nikolaus und die Heilige Barbara“, so Kuster.

Am Tag des offenen Denkmals am 9. September wird Rainer Krippendorff eine Führung auf den Spuren der deutsch-französischen Beziehungen durch Beuel anbieten. „Außerdem werden wir wieder unsere beliebten Aktionssonntage im Heimatmuseum präsentieren. Dabei steht wie immer das Mitmachen im Vordergrund“, erklärt Clemens. Der Internationale Museumstag am 13. Mai bildet den Auftakt für die diesjährigen Aktionssonntage. An dem Tag werden Rahmenrestauration und Vergoldungen, Buchbinderei und Kaligraphie vorgeführt. Es folgen Aktionssonntage mit Acrylmalerei, Imkerei und dem Kräuterfest.

Auch eine Ferienaktion für Kinder ist in Planung. „Im vergangenen Jahr haben wir erstmals einen Veranstaltungsreigen durch das ganze Jahr gezogen. Das soll auch 2018 so sein. Unser Ziel ist es, jährlich drei bis vier Ausstellungen zu präsentieren“, plant Clemens. „Unser Motto dabei lautet ‚Altbewährtes mit immer neuen Aktionen zu verbinden‘“, ergänzt Kuster. „Wir haben noch ganz viele Ideen und laden deshalb alle Interessierten ein, bei uns mitzumachen“, so Clemens.

Weitere Info zum Programm gibt es unter www.hgv-beuel.de