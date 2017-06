Vorfall an der Kennedybrücke

Beuel. Nach der versuchten Vergewaltigung nahe der Kennedybrücke in Beuel hat ein Untersuchungsrichter am Montagnachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung erlassen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr.

Wie berichtet, war eine 25-jährige Frau in der Nacht zu Sonntag von dem Mann zunächst auf der Kennedybrücke attackiert, dann die Treppe zur Rheinaustraße hinabgedrängt und in ein Gebüsch gezerrt worden. Die junge Frau schrie um Hilfe, die Zeugin rief die Polizei. Auf seiner Flucht sprang der Syrer in den Rhein, wurde von Beamten herausgefischt und vorläufig festgenommen.

Der Sprung in den Rhein war ein Anlass für den zuständigen Richter, den Haftgrund der Fluchtgefahr anzunehmen. Nach Informationen des General-Anzeigers war der 27-Jährige mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gelangt. Seit einem knappen Jahr lebte er in der Region Bonn.

Frau schrie um Hilfe

Der Mann hatte laut Polizeibericht gegen 2 Uhr versucht, eine Frau in der Nähe der Kennedybrücke zu vergewaltigen. Die 25-Jährige war zu Fuß auf der rechten Seite der Kennedybrücke in Richtung Beuel unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen wurde. Nachdem sie ihn zunächst ignoriert hatte, wurde sie dann von ihm unvermittelt körperlich attackiert.

Der Täter drängte sie schließlich gewaltsam die von der Brücke abgehende Treppe in Richtung Rhein hinunter. Die Frau schrie nach Zeugenangaben um Hilfe. Im Bereich der Rheinaustraße zog er die Frau dann in ein Gebüsch und attackierte die am Boden liegende Frau weiter körperlich - nach dem aktuellen Erkenntnisstand versuchte er die Frau zu vergewaltigen.

Eine Zeugin hatte das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert. Als der Täter dann einen herannahenden Streifenwagen bemerkte, ließ er von der Frau ab und flüchtete zunächst in Richtung Rhein. Schließlich stieg er in den Strom und schwamm davon.

Die Einsatzkräfte informierten unverzüglich die Feuerwehr, die daraufhin ein Rettungsboot besetzte. Ein Funkstreifenwagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht parallel zu dem Schwimmer entlang des Rheinufers. Zwischen der Kennedybrücke und der Nordbrücke konnte der Mann schließlich durch die Feuerwehr aus dem Wasser gezogen und von der Polizei fixiert werden.

Täter stand wohl unter Alkoholeinfluss

Nach einer kurzen Behandlung in einem Rettungswagen wurde der 27-Jährige schließlich vorläufig festgenommen. Da der Mann offenbar betrunken war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 27-jährige Zuwanderer aus Syrien ist polizeilich auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt.

Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle der Bonner Polizeibehörde am Sonntagnachmittag auf Anfrage mitteilte, bleibt der mutmaßliche Täter zumindest bis Montag in Gewahrsam. Die zuständige Fachdienststelle wird dann einen Antrag auf Untersuchungshaft für ihn bei der Staatsanwaltschaft stellen. Die Staatsanwaltschaft muss dann prüfen, ob Haftgründe vorliegen oder der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt werden muss.

Die 25-Jährige zog sich körperlich leichtere Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Erstversorgung von der Kriminalwache angehört und betreut. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geht die Polizei von einer versuchten Vergewaltigung aus. Der Tatort wurde von Spezialisten der Kriminalwache aufgenommen.

Nach Angaben der Zeugin haben auch weitere Personen das Geschehen wahrgenommen, sich aber bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.