Werner Koch ist neuer Vorsitzender

Beuel. Die Gewere-Gemeinschaft Beuel (GGB) verspürt Aufbruchstimmung im Stadtbezirk. „Es geht ein Ruck durch die Ortsgemeinschaft. Das hat mit den zukunftsweisenden Entscheidungen der Politik in Sachen Kulturquartier und städtebauliche Entwicklung zu tun.

Das habe ich in den vergangenen Tagen in zahlreichen Gesprächen gespürt. Beuel ist so interessant wie lange nicht mehr“, erklärte Werner Koch, neuer Vorsitzender der GGB, und forderte: „Jetzt müssen den Worten auch Taten folgen, die nicht zu lange auf sich warten lassen dürfen“.

Am Mittwochabend trafen sich die GGB-Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Hotel Zur Post. Neben den üblichen Regularien gab es jede Menge wichtige Informationen und einen ungewöhnlich inszenierten Abschied. Paul Ahrens, der acht Jahre lang der Händlergemeinschaft als Vorsitzender vorstand, wurde mit einem satirischen Sketch verabschiedet. Kleine Spitzen und humorvolle Randbemerkungen lieferten Martina Steimer vom Pantheon und Nachfolger Werner Koch. „Du warst Gestalter, Antreiber und Wegbereiter für viele Projekte. Wir sind Dir dafür dankbar“, so Koch. Und jetzt zu den Neuigkeiten:

Termine: 2019 finden das Frühlingsfest (30./31. März) und die Oldtimer-Classics mit der Nacht der Beueler Legenden (29./30. Juni) nicht mehr an einem Wochenende statt. Grund: Jedes Angebot für sich ist über die Jahre so umfassend geworden, dass man daraus lieber zwei Feste machen will. Außerdem möchte die GGB diese Veranstaltungen nur noch am Rheinufer zwischen China-Schiff und Bahnhöfchen durchführen. Die Rasenflächen an der Promenade sollen nicht mehr genutzt werden. Auf den Rathausvorplatz will man auch verzichten, weil dadurch der Veranstaltungsraum zu weit auseinandergezerrt worden ist.

Mitglieder: Das Pantheon-Theater und das Restaurant „Haus am Rhein“ sind der GGB beigetreten. Damit erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf fast 220. Neu ist auch der Internetauftritt der GGB, der von Mitglied Jan Hammesfahr konzipiert worden ist.

Belebung Rathausvorplatz: Die GGB ist Teil einer Arbeitsgruppe, die ein Veranstaltungskonzept für die Freifläche entwickeln wird. Beschlossen ist bereits, dass der Wochenmarkt künftig an drei Tagen – mittwochs, freitags und samstags – dort seine Stände aufbauen wird. Weiterhin ist gedacht an Verkostungsveranstaltungen und Kulturdarbietungen.

Weihnachtsbeleuchtung: Mindestens 30 große Sterne sollen in der Adventszeit für vorweihnachtliche Stimmung in den Geschäftsstraßen der Beueler Innenstadt sorgen. Außerdem will man einen geschmückten Weihnachtsbaum aufs Dreieck am Konrad-Adenauer-Platz stellen.

Promenadenfest: 2019 soll nach zweijähriger Pause wieder eine Neuauflage gefeiert werden – unter Beteiligung der GGB und Beueler Vereinen. Wann und wo, ist laut Koch noch offen.

Finanzen: Das Geschäftsjahr 2017 hat die GGB mit einem Minus von 4500 Euro abgeschlossen. Dadurch verringert sich das Vermögen auf 8500 Euro. Die Feste kosten nach wie vor zu viel Geld, das soll künftig durch Sponsoren aufgefangen werden. Ziel ist, spätestens in zwei Jahren einen ausgeglichenen Etat vorlegen zu können.