PÜTZCHEN. In Pützchen ist der Grundstein für den neuen Kindergarten auf dem Gelände des Sacré-Coeur-Ordens gelegt worden. Das alte Gartenhaus ist entkernt und wird um einen Neubau ergänzt. Das alte Kita Gebäude wird später abgerissen.

Von Leif Kubik, 18.04.2018

Linus und Friederike war der Stolz deutlich anzusehen: Gemeinsam mit Polier Karl-Heinz Rudolph durften beide Fünfjährige am Dienstag den Grundstein für die neue Kindertagesstätte auf dem Gelände des Sacré-Coeur-Ordens in Pützchen legen. Der Adelheid-Verein investiert als Bauherr rund 3,5 Millionen Euro in einen rund 1100 Quadratmeter großen Neubau, der im kommenden April bezugsfertig sein soll.

Der Neubau war notwendig geworden, weil das alte Gebäude der katholischen Kita Sankt Adelheid auf dem Gelände des weitläufigen Parks in die Jahre gekommen ist und zudem nicht über ausreichende Platzreserven für die sich vergrößernde Kita bot. Sobald die neue Kita steht, wird die alte abgerissen: In einer Kooperation von Stadt, Adelheid-Verein und Sacré-Coeur-Orden als Grundstückseigentümer des gesamten Areals wird das benachbarte Altenheim an dieser Stelle einen Neubau errichten.

80 Senioren werden in dem dreigeschossigen Altenheim dann Platz finden. Außerdem werden 25 Plätze für betreutes Wohnen geschaffen. Aktuell besuchen 72 Kinder in je zwei U 3 und Ü 3-Gruppen die Kita. Am neuen Standort wird eine weitere Gruppe für 15 Kinder im Alter zwischen vier Monaten und sechs Jahren dazukommen.

Neubau in Massivbauweise für fünf Gruppen

Der Architekt Ulrich Coersmeier aus Köln hat für die neue Kita einen ganz besonderen Mix aus Alt- und Neubau geplant: Das ehemalige Gartenhaus des Herz-Jesu-Klosters, das bis vor Kurzem noch von drei Ordensschwestern bewohnt wurde, wird mit dem Neubau zu einer weitläufigen Hofanlage zusammengeführt. Der zweigeschossige Neubau in Massivbauweise ist nun auf fünf Gruppen ausgelegt. Dabei wird das bereits komplett entkernte Gartenhaus die Verwaltung, die Küche und eine große Turnhalle beherbergen. Die Gruppenräume für die Kids sollen im Neubau entstehen. Diese verfügen über eine Teeküche, je einen Neben- und Differenzierungsraum sowie direkten Zugang zum Garten. Ein eigener Aufzug macht das Gebäude barrierefrei. „Wir haben in einem Teil des alten Gartenhauses die Zwischendecken entfernt, und dort wird jetzt ein wunderbar großer Raum entstehen“, so Coersmeier.

Nur wenige Minuten vor der eigentlichen Grundsteinlegung hatten Simon (3), Judith, die an diesem Tag ihren fünften Geburtstag feiert, und Timur (5) vor den Augen der zahlreich erschienenen Gäste die Zeitkapsel versenkt: Darin enthalten waren neben historischen Fotografien auch Bilder, die die Kita-Kids extra zu diesem Anlass gemalt hatten.

Und überhaupt waren die Kleinen die eigentlichen Stars der Zeremonie: Das Lied „Wer will fleißige Handwerker seh'n?“ hatten die Kinder eigens einstudiert. Da wurden die Geleitworte von Schwester Elke Daberkow als Vertreterin des Ordens, Kita-Leiterin Cornelia Wisser-Klein und von Adelheid-Verwaltungsleiter Klaus-Dieter Pruss schnell genauso zur Nebensache wie der Segen von Pfarrer Dieter Scharf.