Mehrere Ortsteile betroffen

Beuel. In Bonn-Beuel ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiten daran, betroffene Verbraucher wieder mit Strom zu versorgen.

Von Andreas Dyck, 23.07.2019

In Beuel ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen davon sind 14 Netzstationen mehreren Ortsteilen. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilten, ereignete sich der Stromausfall gegen 16 Uhr. Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Verbraucher wieder zuzuschalten und so wieder mit Elektrizität zu versorgen. Betroffen sind laut Stadtwerken unter anderem die Ortsmitte und Ramersdorf. Betroffene meldete Ausfälle ebenfalls in Küdinghoven und Limperich.

Der Grund für den Ausfall war zunächst nicht bekannt.