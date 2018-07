Polizei widerspricht Postings

BONN. Die Bonner Polizei hat Postings widersprochen, die in den sozialen Medien zu lesen waren. Demnach sollte ein spielender Junge in Bonn-Geislar angegriffen worden sein. Gleichwohl war ein Kind von einem Fremden angesprochen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Entgegen anderslautender Postings in sozialen Medien ist es nach Angaben der Polizei am 12. Juli nicht zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen spielenden Jungen im Bonner Stadtteil Geislar gekommen. In einer Mitteilung klärt die Polizei nun über die tatsächlichen Vorkommnisse auf.

Demnach waren am 19. Juli Beamte zum Spielplatz an der Fabristraße nach Geislar gerufen worden, weil dort ein Mann zum wiederholten Male Kinder angesprochen haben sollte. Eine Woche zuvor, am 12. Juli, war er von einer Frau beobachtet worden, wie er aus seinem weißen Ford Transit heraus mit Gesten einen Jungen auf sich aufmerksam machte. Die Zeugin rief das Kind daraufhin zu sich, um zu verhindern, dass es zu dem Verdächtigen ins Auto stieg. Dieser fuhr davon. Die Polizei wurde an diesem Tag nicht benachrichtigt. Zu einer gewaltsamen Attacke kam es nicht.

Eine Woche später nun, am 19. Juli, wurde derselbe Mann wieder in seinem Fahrzeug an gleicher Stelle gesehen. Nun informierten Zeugen sofort die Polizei und hielten den Verdächtigen bis zu deren Eintreffen fest. Die Beamten stellten die Personalien des Prospekteverteilers fest, der bislang nicht kriminalpolizeilich nicht in Erscheinung getreten ist. Er wurde von den Polizisten vor Ort und von den Ermittlern der Kripo aufgefordert, sich nicht mehr an Kinderspielplätzen zu zeigen.

Obgleich es bisher keine Übergriffe auf Kinder gab, appelliert die Polizei in diesem Zusammenhang an die Eltern im Ort, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Auch auf dem Weg zu Ferienaktionen oder zu privaten Verabredungen sollen Kinder nicht alleine gelassen werden. Der Beueler Bezirksbeamte Ludwig Löv hat zudem die Mitarbeiter der OGS der Adelheidisschule über die Vorfälle informiert. Daraufhin haben die Betreuer der Ferienaktion alle Eltern angerufen und entsprechend unterrichtet. Handlungsempfehlungen für Eltern im Zusammenhang mit Vorfällen, bei denen Kinder von fremden Personen angesprochen werden, sind auf der Webseite der Bonner Polizei abrufbar.