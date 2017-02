Jubiläum beim TuS Pützchen

02.02.2017 Pützchen. Die Gymnastikabteilung des TuS Pützchen feiert 50-jähriges Bestehen. Bei der Gründungsversammlung stellen sie die Männer vor vollendete Tatsachen: Die Turnlehrin ist bereits organisiert, der Überungsraum reserviert.

Blättert man in der Chronik des 1905 gegründeten „Turnverein Pützchen“, der erst 1947 durch den Zusammenschluss mit dem „Spielverein Pützchen“ zum heutigen TuS Pützchen 05 wurde, sucht man jahrzehntelang vergeblich nach einer Damenabteilung. Kurzzeitig war 1947 von zwei Damenriegen die Rede, die dann aber durch den Vereinsfußball in Vergessenheit gerieten.

Erst 1966 schlossen sich etwa fünfzehn sportbegeisterte Frauen zusammen und zwangen den damaligen Vorstand zum Handeln. Schon zur Gründungsversammlung am 9. Januar 1967 gab es für den Verein kein Zurück mehr. Die Damen hatten zu diesem Zeitpunkt nicht nur bereits eine Turnlehrerin organisiert, sondern schon einen Übungsraum im Saal von Borcherts Gaststätte „Zum Treppchen“ reserviert.

Auch der erste Vorstand mit Marlene Küster, Josi Wenzel und Berta Lütz stand zur Wahl bereit. So blieb den Herren des Vereinsvorstandes nichts anderes übrig, als der Gründung einer Gymnastikabteilung in seiner Sitzung vom 1. Februar 1967 zuzustimmen.

Die 76-jährige Doris Stangier ist seit 50 Jahren dabei

Noch heute denkt die inzwischen 76-jährige Doris Stangier gerne an die Anfänge ihres Vereins, zu dessen aktiven Mitgliedern sie seit 50 Jahren gehört. „Damals hatten wir ja alle die gleichen schwarzen Gymnastikanzüge an. Und wir waren auf einen Schlag so viele, dass wir die Stunden in zwei Gruppen aufteilen mussten“, erinnert sich Doris Stangier.

Anfang der 70er Jahre musste bei 150 Frauen und Mädchen sogar ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden. Zu dieser Zeit war man bereits in die Turnhalle des Gymnasiums in Pützchen eingezogen, das damals noch über ein Lehrschwimmbecken verfügte.

Schon zu dieser Zeit war es der damaligen Abteilungsleiterin Marga Linnemann und ihrer Kassiererin Doris Stangier ein Anliegen, das „Wir-Gefühl“ der Gymnastikabteilung auch durch gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Sports zu festigen. Man veranstaltete Reisen, besuchte zusammen Weinfeste oder verabredete sich zu gemeinsamen Essen. Auch heute noch ist das vereinte Feiern und Zusammensein ein Anliegen von Rosemarie Beutel, die seit fünf Jahren die Geschicke der Abteilung lenkt. „Immer, wenn wir wieder etwas Geld in der Kasse haben, machen wir einen Ausflug oder treffen uns im Restaurant“, freut sich Rosemarie Beutel über die Möglichkeit, die Geselligkeit aufrechterhalten zu können.

60 Frauen halten sich fit

Anfang Februar wird ein Großteil der 60 Vereinsmitglieder gemeinsam das 50. Jubiläum der Gymnastikabteilung mit ihren Trainerinnen Sylvia Mertens und Frieda Osawe-Biser feiern. Die beiden halten die 18- bis 86-jährigen Damen mit ihren wöchentlichen Gymnastikangeboten fit. Während Mertens sich vorzugsweise um „Bauch, Beine, Po“ der Frauen kümmert, legt Osawe-Biser ihren Schwerpunkt auf Kreislauf und Rücken. Selbstverständlich fehlen Musik und gute Laune nicht. Oder, wie Doris Beutel es sagt, „es muss eben einfach Spaß machen. Ohne Spaß bringt das alles nichts“. (Stefan Hermes)