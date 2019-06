Schülergruppe der Gesamtschule Beuel

BEUEL. Die Generation Z, ein Zusammenschluss von Schülern der Gesamtschule Beuel, hat mit zahlreichen Musical-Aufführungen auf sich aufmerksam macht. Jetzt ist die Formation für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert worden.

Von Matthias Groß, 05.06.2019

Der Umgang mit sozialen Medien, mit YouTube oder Instagram ist für Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Mit dem Smartphone ist man immer online, immer erreichbar und kann sich Tag und Nacht über so ziemlich alles informieren. Doch wo Chancen sind, lauern oft auch Risiken. So kann aus Information schnell Desinformation werden, aus der Möglichkeit, ständig erreichbar zu sein, schnell ein Zwang.

Die Gruppe „Generation Z – kann doch was“, bestehend aus 22 Schülern und Schülerinnen der Beueler Gesamtschule im Alter von zehn bis 19 Jahren, setzt sich in ihrem neuen Projekt „Flaunt up to Date“ mit eben diesem Thema auseinander. Wie werden Jugendliche im Netz beeinflusst und wie sehr bestimmen soziale Medien ihren Alltag? Das Musical, geschrieben von Lara Mirchandani, Gründerin von Generation Z, und Sonja Schwieder kommt dabei fast vollständig ohne die Mitwirkung von Erwachsenen aus. So wolle man zeigen, dass Jugendliche selbst in der Lage sind, ihre eigenen Angewohnheiten kritisch zu hinterfragen. Bereits seit 2014 arbeitet die Gruppe nach diesem Vorsatz. Die Idee, eigene Theaterstücke und Musicals zu entwickeln kam Lara Mirchandani damals durch ein Musical-Projekt ihrer Klasse. Von Anfang an stand auch der soziale Aspekt im Mittelpunkt.

Generation Z hat bereits Preise gewonnen

Die bei den Aufführungen gesammelten Spenden gingen an soziale Einrichtungen wie das Kinderheim Siegburg, den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn oder eine Tanzschule für Kinder aus den Elendsvierteln in Uganda. Für ihr soziales Engagement wurde die Gruppe bereits mehrfach ausgezeichnet. 2016 gewann sie den Jugend hilft! Preis, 2017 die Goldene Göre und 2018 den WDR-Kinderrechtepreis.

Mit der Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2019 hat Generation Z nun die Chance auf den größten Erfolg ihrer Geschichte. Für den Preis war die Gruppe bereits 2017 nominiert. „Allein die Nominierung war damals eine große Ehre für uns und eine große Anerkennung für das, was wir tun. Natürlich hoffen wir, dieses Jahr als Preisträger ausgezeichnet zu werden“, zeigte sich Mirchandani hoffnungsvoll. Mit dem Preisgeld von 10 000 Euro wolle man dann weitere soziale Projekte und Einrichtungen in der Region unterstützen.

Auch nach dem Abitur wollen sich Lara Mirchandani und Sonja Schwieder weiterhin dem Thema Menschen und Kultur widmen. „Es ist einfach schön zu sehen, wozu junge Menschen fähig sind, was sie auf die Beine stellen können und wie sie an solchen Projekten wachsen“, sagte Sonja Schwieder mit Blick auf die Entstehung des Musicals. Für ihre Zukunft wünscht sie sich, als Lehrerin für Kinder an einer Grund- oder Förderschule diesen Weg fortsetzen zu können. Lara Mirchandani hat eine Zukunft als Eventmanagerin im Blick. Dinge zu organisieren mache ihr einfach Spaß, sagt sie. „Flaunt up to Date“ dürfte dafür das beste Beispiel sein.

An diesem Donnerstag um 18 Uhr feiert das Musical Premiere in der Gesamtschule Beuel, Siegburger Straße 321. Zu der kostenlosen Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Entscheidung über den Gewinner des Deutschen Engagementpreises 2019 fällt im Sommer.