Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt

BEUEL. Bei der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftskomitees Beuel-Mirecourt wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Die Planung für das Jahr steht.

Von Leif Kubik, 22.03.2017

Der letzte Tagesordnungspunkt sandte seine olfaktorischen Grüße voraus: Trotz geöffneter Fenster im großen Saal des Beueler Rathauses begleitete der Geruch des Käsebuffets, mit dem man die Jahreshauptversammlung eigentlich nur beenden wollte, die Mitglieder des Partnerschaftskomitees Beuel-Mirecourt bereits während der Filmvorführung zu Beginn der Versammlung.

Der knapp halbstündige Streifen dokumentierte die Fahrt, die einige Mitglieder im vergangenen Mai vier Tage lang zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg, nach Metz und in die Partnerstadt geführt hatte. Nach einem ausführlichen Bericht über die Aktivitäten des letzten Jahres durch Vereinschef Klaus Ebert wurde dann die Kasse sowie der alte Vorstand durch die in Rekordzahl erschienenen Mitglieder entlastet.

Dass diese mit der Vereinsführung zufrieden sind, zeigte sich bei der anschließenden Neuwahl: Ebert (Vorsitzender), Thomas Fricke, Regina Haunhorst (beide stellvertretende Vorsitzende), Ingrid Lenze (Schriftführerin), Helmut Dierks, Brigitte Lehmann (beide Beisitzer), Petra Nolden (Schatzmeisterin) und Michael Urban (stellvertretender Schatzmeister) wurden alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Weiterhin zum Vorstand gehören wird auch der Ehrenvorsitzende Hans Lennarz.

Nach dem Formellen ging es dann an die Zukunftsplanung: „Allons-y – auf geht’s“ wird es in diesem Sommer wieder heißen, wenn sich die sportlichsten Mitglieder mit dem Fahrrad auf die knapp 400 Kilometer lange Tour in die Gemeinde Mirecourt machen, mit der seit 1969 eine Städtepartnerschaft besteht. Start soll am 12. Juni um 8 Uhr vor dem Rathaus sein. Neben der traditionellen Radtour soll es auch politisch werden: Die französischen Präsidentschaftswahlen wolle man gemeinsam in den Räumen der Europäischen Kommission am Bertha-von-Suttner-Platz verfolgen, so Ebert. Weitere Aktivitäten sind zum Europatag für den 6. Mai geplant und wer die französische Partnergemeinde noch nicht kennt, kann vom 16. bis 18. Juni an der diesjährigen Bürgerfahrt teilnehmen. Zudem ist im Herbst der gemeinsame Besuch von Pützchens Markt geplant.

Am Ende des Abends folgte bei den Komiteemitgliedern dann wie üblich das Beisammensein à la française bei einem Glas Merlot, Brot und natürlich dem Käse. Was man so lange gerochen habe, wolle man nun schließlich auch endlich probieren, bemerkten viele mit einem Augenzwinkern.