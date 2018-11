Großeinsatz

Beuel. Am Freitagabend kam es in Bonn-Beuel zu einem Austritt von Gefahrstoffen in einem Galvanikbetrieb an der Königswinterer Straße. Laut einem Feuerwehrsprecher gibt es keinen großen Produktaustritt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Mit Schutzanzügen ging die Bonner Feuerwehr am Freitagabend in einen Galvanik-Betrieb in der Königswinterer Straße in Bonn-Beuel, wo Gefahrgut ausgetreten war. Laut Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer gibt es keinen großen Austritt des Stoffes, wodurch nichts in die Umgebung gelange.

Ein Mitarbeiter verletzte sich dabei, als er mit dem Stoff kontaminiert wurde. Er habe allerdings geistesgegenwärtig reagiert und sich abgeduscht.

Weitere Informationen folgen.